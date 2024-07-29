鄧紫棋開演唱會「被蟲爬上身」 嚇到尖叫…網笑：蟲子也愛聽歌

鄧紫棋嚇到不斷撥弄身上的蟲子。(視頻截圖)

香港 歌手鄧紫棋 近日忙於「I AM GLORIA 」世界巡迴演唱會，日前才完成呼和浩特場次，網上就瘋傳一段她在舞台上被蟲子嚇到尖叫的片段，「鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」相關話題引發熱議。

從畫面中可見，鄧紫棋穿著一襲白色類似婚紗的長裙，上面有咖啡 色的花紋，當時鄧紫棋正在台上說話，突然有昆蟲在她身上爬行。拍片的觀眾嚇得尖叫「有蟲子！」鏡頭再拉近，原來她身上不只一隻蟲，而且有大有小，正從肚子部位向上爬。

但鄧紫棋似乎不知道發生什麼事，仍舊繼續說著話，台下粉絲見蟲子愈爬愈高，於是齊聲大喊「有蟲子」，鄧紫棋終於聽見了，慌張問，「有蟲子是嗎？不要嚇我」、「好害怕呀！我怎麼辦呀！」還不斷望著螢幕想找出蟲子在哪裡，並用紙巾不停撥弄。

之後，鄧紫棋問觀眾「蟲子走了沒？」得到「還沒」的答案後，她嚇得慘叫，「什麼！不是吧！」從畫面中可見，蟲子除了從她的腹部爬上胸部和頸部外，頭紗上也依附著幾隻，看起來優些嚇人，難怪鄧紫棋嚇到花容失色。

此片段引發網友議論，紛紛表示，「難道蟲子也愛聽歌」、「是不是太香了所以招蟲子」、「誰能想到有生之年還能看到鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」、「高音轉場又有素材了」。