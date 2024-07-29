我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

鄧紫棋開演唱會「被蟲爬上身」 嚇到尖叫…網笑：蟲子也愛聽歌

娛樂新聞組／即時報導
鄧紫棋嚇到不斷撥弄身上的蟲子。(視頻截圖)
鄧紫棋嚇到不斷撥弄身上的蟲子。(視頻截圖)

香港歌手鄧紫棋近日忙於「I AM GLORIA 」世界巡迴演唱會，日前才完成呼和浩特場次，網上就瘋傳一段她在舞台上被蟲子嚇到尖叫的片段，「鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」相關話題引發熱議。

從畫面中可見，鄧紫棋穿著一襲白色類似婚紗的長裙，上面有咖啡色的花紋，當時鄧紫棋正在台上說話，突然有昆蟲在她身上爬行。拍片的觀眾嚇得尖叫「有蟲子！」鏡頭再拉近，原來她身上不只一隻蟲，而且有大有小，正從肚子部位向上爬。

但鄧紫棋似乎不知道發生什麼事，仍舊繼續說著話，台下粉絲見蟲子愈爬愈高，於是齊聲大喊「有蟲子」，鄧紫棋終於聽見了，慌張問，「有蟲子是嗎？不要嚇我」、「好害怕呀！我怎麼辦呀！」還不斷望著螢幕想找出蟲子在哪裡，並用紙巾不停撥弄。

之後，鄧紫棋問觀眾「蟲子走了沒？」得到「還沒」的答案後，她嚇得慘叫，「什麼！不是吧！」從畫面中可見，蟲子除了從她的腹部爬上胸部和頸部外，頭紗上也依附著幾隻，看起來優些嚇人，難怪鄧紫棋嚇到花容失色。

此片段引發網友議論，紛紛表示，「難道蟲子也愛聽歌」、「是不是太香了所以招蟲子」、「誰能想到有生之年還能看到鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」、「高音轉場又有素材了」。

就在一片混亂過後，鄧紫棋有感而發，「世界好大，我好渺小，連一個蟲子都害怕」，還說，「蟲子好像很平安的樣子，我們就不要打擾牠了，讓牠跟你們一起聽歌，希望牠也暫停一分鐘。」然後獻唱「讓世界暫停一分鐘」。

鄧紫棋穿著一襲白色類似婚紗的長裙。(取材自微博)
鄧紫棋穿著一襲白色類似婚紗的長裙。(取材自微博)

鄧紫棋 咖啡 香港

上一則

疑有肺腺癌前兆 台男星嘆：還可以活多久不知道

下一則

看巴奧乒乓球比賽稱「毫無懸念」… 40歲大陸男星被罵「給選手壓力」

延伸閱讀

江西仙氣民宿每晚5999元 三女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」

江西仙氣民宿每晚5999元 三女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」
Energy演唱會 阿信驚喜現身 沒玩16蹲

Energy演唱會 阿信驚喜現身 沒玩16蹲
追星還要爬山？泰勒絲德國演唱會 隔壁山頂滿滿搶不到票的粉絲

追星還要爬山？泰勒絲德國演唱會 隔壁山頂滿滿搶不到票的粉絲
洪榮宏開演唱會 張秀卿姐妹搶著嫁給他

洪榮宏開演唱會 張秀卿姐妹搶著嫁給他

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌