我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？丈夫這麼說

林心如被霍建華略過 大爆今早親吻「最強小三」

記者黃保慧／即時報導
林心如透露保養秘訣。圖／HR赫蓮娜提供
林心如透露保養秘訣。圖／HR赫蓮娜提供

林心如29日出席保養品牌記者會，大方分享保養秘訣，透露愈來愈美老公霍建華也看不出來，甚至今天一早還略過自己親了號稱「最強小三」的女兒後就出門，林心如笑說：「我們在家沒有這麼偶像劇啦！尤其是天天見面，細微的改變他真的看不出來。」但她替老公緩頰，如果是瀏海改變一定就會發現了。

林心如和霍建華結婚8年，育有7歲女兒，她透露霍建華的注意力都在女兒身上，連即將到來的父親節也不小心忘記，她連忙確認日子後，趕緊說：「還好這次父親節在平日，應該會比較好訂餐廳！」她也分享，女兒從小就會在節日做手作給他們，只是今年的還沒開始製作。暑假過完一半，女兒忙著上各種夏令營，她也忙著籌備新戲「不停地開會、談劇本」，因此一家人還沒有時間出國旅行。

48歲的林心如坦言在意自己的輪廓線，說道：「因為拍戲無法注意到每個角度，不可能只露某一邊，所以輪廓線很重要。」她分享私下除了固定打電波外，自己也有很多按摩的小道具，外出也一定會防曬，現在皮膚不比年輕時復原力強，「現在真的不能曬，紫外線滿傷皮膚的！」她說：「我也一直有持續運動，一周五天，每天會有不同的課程，飲食方面，我吃得本來就比較清淡，一天竟量喝3000CC的水幫助代謝。」

林心如透露保養秘訣。圖／HR赫蓮娜提供
林心如透露保養秘訣。圖／HR赫蓮娜提供

林心如

上一則

林柏宏、謝欣穎飛紐約見影迷 被觀眾誤以為「下降頭」

延伸閱讀

少年感不見了？ 胡歌被網友偶遇 「這個改變」讓人大呼難以接受…

少年感不見了？ 胡歌被網友偶遇 「這個改變」讓人大呼難以接受…
白髮趕走少年感？胡歌不在乎外貌 獲讚愈老愈有魅力

白髮趕走少年感？胡歌不在乎外貌 獲讚愈老愈有魅力
陳妍希傳婚變 好友林心如看新聞才知

陳妍希傳婚變 好友林心如看新聞才知
陳妍希婚變？獨自帶兒返台過年「沒有陳曉」林心如洩好友近況

陳妍希婚變？獨自帶兒返台過年「沒有陳曉」林心如洩好友近況

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普
巴奧游泳／華裔簡愛奪金 女子100蝶式美國包下金銀

巴奧游泳／華裔簡愛奪金 女子100蝶式美國包下金銀
巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過

巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過