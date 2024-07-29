林心如被霍建華略過 大爆今早親吻「最強小三」

林心如透露保養秘訣。圖／HR赫蓮娜提供

林心如 29日出席保養品牌記者會，大方分享保養秘訣，透露愈來愈美老公霍建華也看不出來，甚至今天一早還略過自己親了號稱「最強小三」的女兒後就出門，林心如笑說：「我們在家沒有這麼偶像劇啦！尤其是天天見面，細微的改變他真的看不出來。」但她替老公緩頰，如果是瀏海改變一定就會發現了。

林心如和霍建華結婚8年，育有7歲女兒，她透露霍建華的注意力都在女兒身上，連即將到來的父親節也不小心忘記，她連忙確認日子後，趕緊說：「還好這次父親節在平日，應該會比較好訂餐廳！」她也分享，女兒從小就會在節日做手作給他們，只是今年的還沒開始製作。暑假過完一半，女兒忙著上各種夏令營，她也忙著籌備新戲「不停地開會、談劇本」，因此一家人還沒有時間出國旅行。