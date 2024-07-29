女歌手曝遭養父性侵9年 竟被母責備「妳勾引他」

台灣前女團Super7隊長妞妞(許寀菁)。(取自臉書))

台灣前女團Super7隊長妞妞（許寀菁）單飛出道，看似強悍難以親近的她，竟被稱為養父的男人性侵長達9年，她曾向媽媽求救，卻換得媽媽的一句「一定是你勾引他的」，為了家庭和諧她隱忍多年，12歲起在舞廳打工賺錢給養父花用，累到卵巢扭轉發黑，昏倒進醫院動手術，養父竟瞞著她簽下摘除卵巢同意書，憶及過往，她爆淚數度不能自己。

妞妞近日發新專輯「癡情的玫瑰」，她除了發片也擔任秀場主持，見多識廣的她，看起來頗具大姐大風範，但她的死穴是最親又最傷她的媽媽，一提到母親，妞妞的武裝全部瓦解，先是雲淡風輕的說：「我早就不恨她了。」隨後哽咽潰堤：「其實我真的只是想要她的一句肯定！」

原來她的媽媽是小三，她從小被人笑是私生女，後來媽媽和生父分開，另外認識一個男人結婚，沒想到這人根本是個毒蟲。

「我有個非常寶貝的、眼睛會眨的洋娃娃，那個男人把他的毒品 和吸食器都藏在裡面，要吸的時候就把我的娃娃頭拔掉五馬分屍，我到現在都很害怕見到那種娃娃！」

最可怕的是對方一邊吸毒一邊叫她全身脫光給他看，「那時我才國小3年級，嚇都嚇死了，也不敢反抗只能照做，他旁邊還一面放A片。」

小小年紀的她知道媽媽很喜歡這個男人，為了媽媽的幸福，她死都不敢講，只敢和班上最要好的朋友傾訴，「結果朋友根本不信，還把我的事情講到全校都知道，所有人都笑我亂講話，這種事說出去有誰會相信。」

後來媽媽換了個伴，她稱對方養父，一開始養父對她們很好，她也終於體會到家的感覺，但一切又在她高中時變了調，「我16歲時，有一天晚上他喝醉進來我的房間...」妞妞講到往事崩潰爆淚，幾乎說不下去，「我跟我媽說他性侵我，我媽說一定是我先勾引他。」

她對人性已徹底失望，獸父持續性侵她9年，一直到她25歲離開家，「當時的人沒有現在的觀念，這種事只覺得是家醜，根本不會說。」

雖然逃離了養父的獸行，但她25歲那年又發生慘事讓她至今難以釋懷，「我12歲就跟著我媽到舞廳工作，所有的錢都要給養父花用，有一天我肚子突然好痛好痛，送醫院才知道是太勞累，卵巢已經整個扭轉變黑。」

當時她意識不清，養父簽下手術同意書，「2年後我才知道當時我一邊卵巢切掉了，我回去問他為什麼當下沒跟我講，他居然說『你要是知道還有心情工作嗎』。」

媽媽識人不清，帶給她痛苦的前半生，媽媽幾年前因肝癌過世，一直到最後一刻母女倆都沒有說開，「她一直比較喜歡我哥哥，她在最後的時候，還是只想見我哥，我開視訊讓他們見面。」

恨她嗎？妞妞搖搖頭，眼淚不斷掉下，「畢竟她是我媽，我小時候，真的好希望她中午送便當來給我吃，像別的同學一樣，但是一次都沒有...。」

如今她靠著主持大小場子自力更生，月收粗估20萬元(約6488美元)，也在台中買了房子，而養父在南部生活，目前還不敢來煩她，「我也不怕他，是他要覺得丟臉，不是我。」

妞妞說，別看她好像菸酒嗓，其實是前陣子在選舉場喊啞了，「我不菸不酒，很難想像吧？小時候的經歷讓我告訴自己，絕對不要碰那些，我也絕對不會當人家的小三。」

她也坦言，對感情不敢奢望，也不太相信男人，自己才最可靠，未來目標是想在高雄置產，希望能當包租婆。