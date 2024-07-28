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五月天出事了 石頭受傷告假「無法長時間站立」

記者林士傑／即時報導
五月天近來忙於巡演。圖／相信音樂提供
五月天近來忙於巡演。圖／相信音樂提供

五月天31日將唱進大陸山西太原，舉辦4場「回到那一天」25周年巡演，稍早相信音樂宣布吉他手石頭因傷告假，考量他的身體狀況將無法參與演出，4天分別邀來任賢齊、光良、丁噹、告五人依序登台，陪伴大家共度難忘一碗。

石頭的身體因之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為「腰椎滑脫」，需要停止舞台活動進行治療、靜養，短期之內無法負重和長時間的站立，因此他在4位團員的關心支持和醫師建議之下，將專心治療一段時間，石頭也希望能夠早日重返演出舞台和廣大歌迷見面，至於石頭目前狀況？所屬相信音樂回應：「現在依醫師指示治療休養中，謝謝大家關心。」

相信音樂公告全文：

五月天［ 5525回到那一天 ］燦爛夏夜版 - 太原站演出公告

​​

五月天團員吉他手石頭，身體因之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為「腰椎滑脫」，需要停止舞台活動進行治療與靜養。考慮到藝人健康和後續恢復，現遺憾的告知大家原計劃於2024年7月31日 / 8月2，3，4日在太原山西體育中心體育場的演出，石頭個人將無法參與演出。

​​

五月天及相信音樂重視每一位前來參與演唱會樂迷的期望、所有夥伴的長期籌備、以及太原當地為五月天演唱會所做的所有支持。除了無人機、寶寶巴士等特別呈現之外，本次5525太原演唱會，團員怪獸、阿信、瑪莎、冠佑四人將齊心帶來完整曲目與完整表演，並邀請任賢齊、光良、丁噹、告五人 ，四天四組嘉賓，準備特別的演出段落，讓大家期待已久的太原演唱會留下精彩而難忘的回憶。

而大家關心的石頭身體受傷狀況，於短期內無法負重和長時間的站立，石頭在四位團員的關心支持和醫生建議下，將專心治療一段時間，石頭本人也希望能夠早日重返演出舞台和廣大歌迷見面。

由此給各位樂迷帶來擔心和不便，我們深表歉意，同時也希望在各方好友的支持下，本次太原演唱會仍然能和大家留下一段燦爛的夏夜回憶，再次感謝大家體諒與理解。

五月天與你約定好這趟25週年時光回憶之旅如約而至，也邀請你共同為暫時治療中的石頭吶喊打氣。

願祝 健康平安

相信音樂

五月天石頭因傷暫時告假。圖／相信音樂提供
五月天石頭因傷暫時告假。圖／相信音樂提供

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