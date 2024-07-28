Energy唱一半…五月天阿信衝上小巨蛋 16蹲掀暴動

「Energy」復刻「放手」MV造型，給足歌迷完美回憶。圖／相信音樂提供

風光復出的男團「Energy」，昨晚起在台北小巨蛋連辦2場「一觸即發」演唱會，今晚有五月天阿信助陣，雙方驚喜合唱「星期五晚上」，只是來到壓軸的經典16蹲，阿信只站在台上沒有參與，實屬可惜。

五月天阿信驚喜登台，與Energy合唱「星期五晚上」。(圖／相信音樂提供)

Energy一連換上4套勁裝，團隊更設計3支共長達65公尺的沉浸式浮空「Energy電流光柱」、總長650公尺的MADRIX燈條，配合開合旋轉LED屏幕及電音派對裸視3D動畫，觸發台下1萬名觀眾的感官無限可能。

除了一連串勾起回憶殺的金曲，他們演唱回歸專輯的新歌「二次西遊」時，穿著「黑潮至尊裝」帥氣地耍著電流雙節棍，將氣氛再度帶向高潮，接著帶來新版的「放手」與「星期五晚上」，音樂一下全場情緒高漲，他們特別提醒小巨蛋不能跳「我們來跳就好了」，今晚則有五月天阿信相伴，彼此還共組限定男團「Energy Y」。

Energy之前擔任五月天「回到那一天」演唱會嘉賓時，阿信笑問：「Energy在過去的時間線消失了20年，當年他們是我們頭號勁敵，你們怎麼又會跑來了呢？」當他知道Energy要攻蛋，頻頻抽空探班練團，更在開唱前幾天「毛遂自薦」報名當嘉賓。