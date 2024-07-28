22歲男星成「奪妻專業戶」 他透露：撒嬌男人最好命
「新生代中劇男神」王星越近期在「墨雨雲間」憑藉肅國公一角成為話題人物，他坦言「墨雨雲間」播出前完全沒想到這部劇會這麼受歡迎，而他主演的另一部夯劇「寧安如夢」，劇中他飾演剛正不阿的男二「張遮」，深愛著白鹿所飾演的女主角「姜雪寧」，更是女主角心目中的白月光，雖然兩人最終沒有修成正果，但守護對方的情誼令人動容。
王星越不僅在「寧安如夢」、「墨雨雲間」都「愛上人妻」，就連過去的作品「周生如故」、「為有暗香來」皆是心愛的人已有丈夫，這也讓他被稱為「奪妻專業戶」，更有網友笑稱這四部作品是王星越的「老王進化史」。
王星越在「寧安如夢」不僅愛而不得，家境貧寒的他好不容易當上朝廷官員，卻為了國家大義假裝是逆賊，因此讓不明真相的母親悲痛欲絕而逝世，劇中他是集所有悲慘於一身的角色，而喪母的這場戲也讓王星越相當深刻，「這場戲演完我哭了很久，當張遮回到家看到母親的屍體躺在他的面前的那一刻，他之前的種種經歷浮現在我腦子裡，彷彿真的是我自己親身經歷過一樣，那種情緒對我的衝擊太過強烈。」
身高184公分長相帥氣的王星越，除了經常在作品裡展現他的好身材之外，更經常在社群平台分享自己的健身日常，而他也透露自己心目中完美身材的代表是彭于晏，希望能像他看齊。年僅22歲的王星越，卻有著超齡的演技和長相，即使對戲的演員年長許多，依舊看不出彼此的年齡差距，也讓他被稱為「小孩哥」，對於長得老成這樣的說法，讓他有年齡焦慮，不過他還是調整心態寧可當作是一種誇獎。
王星越在「寧安如夢」是個忠誠正直、善於隱忍的人，而戲外他的個性卻是有極大的反差，私下的他不管是面對男生還是女生都相當會撒嬌，也讓他被稱為，對此他也坦然承認，「可能私下放鬆的時候會比較喜歡和身邊的人撒嬌」。
此次王星越在「寧安如夢」是第3次和白鹿合作，兩人之間培養出相當好的默契跟革命情感，就連白鹿的生日直播，他都會上線收看並狂刷禮物，讓網友調侃王星越是白鹿的「婚前財產」，對於這樣的說法，王星越表示相當感謝白鹿，「我們是很好的朋友，她會在拍戲過程中給我很多建議，生活中也會給我很多幫助，之前有段時間我很在乎外界的評價，看到不好的內容就會消沉很久，白鹿知道後就會很有耐心的開導我，幫我從負面的情緒裡走出來」，他更直言在白鹿面前他不需要偽裝自己，彼此能夠很自在相處，讓他相當珍惜這段友誼，日後如果白鹿邀請他第四次合作，他絕對會義不容辭的答應，顯現兩人之間的好交情。
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