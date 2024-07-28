22歲男星成「奪妻專業戶」 他透露：撒嬌男人最好命

王星越在「寧安如夢」是個忠誠正直、善於隱忍的人，戲外他卻相當愛撒嬌。圖／中天娛樂台提供

「新生代中劇男神」王星越近期在「墨雨雲間」憑藉肅國公一角成為話題人物，他坦言「墨雨雲間」播出前完全沒想到這部劇會這麼受歡迎，而他主演的另一部夯劇「寧安如夢」，劇中他飾演剛正不阿的男二「張遮」，深愛著白鹿所飾演的女主角「姜雪寧」，更是女主角心目中的白月光，雖然兩人最終沒有修成正果，但守護對方的情誼令人動容。

王星越不僅在「寧安如夢」、「墨雨雲間」都「愛上人妻」，就連過去的作品「周生如故」、「為有暗香來」皆是心愛的人已有丈夫，這也讓他被稱為「奪妻專業戶」，更有網友笑稱這四部作品是王星越的「老王進化史」。

王星越在「寧安如夢」不僅愛而不得，家境貧寒的他好不容易當上朝廷官員，卻為了國家大義假裝是逆賊，因此讓不明真相的母親悲痛欲絕而逝世，劇中他是集所有悲慘於一身的角色，而喪母的這場戲也讓王星越相當深刻，「這場戲演完我哭了很久，當張遮回到家看到母親的屍體躺在他的面前的那一刻，他之前的種種經歷浮現在我腦子裡，彷彿真的是我自己親身經歷過一樣，那種情緒對我的衝擊太過強烈。」

身高184公分長相帥氣的王星越，除了經常在作品裡展現他的好身材之外，更經常在社群平台分享自己的健身日常，而他也透露自己心目中完美身材的代表是彭于晏，希望能像他看齊。年僅22歲的王星越，卻有著超齡的演技和長相，即使對戲的演員年長許多，依舊看不出彼此的年齡差距，也讓他被稱為「小孩哥」，對於長得老成這樣的說法，讓他有年齡焦慮，不過他還是調整心態寧可當作是一種誇獎。

王星越在「寧安如夢」是個忠誠正直、善於隱忍的人，而戲外他的個性卻是有極大的反差，私下的他不管是面對男生還是女生都相當會撒嬌，也讓他被稱為，對此他也坦然承認，「可能私下放鬆的時候會比較喜歡和身邊的人撒嬌」。