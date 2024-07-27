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少年感不見了？ 胡歌被網友偶遇 「這個改變」讓人大呼難以接受…

娛樂新聞組／即時報導
胡歌(左)和霍建華曾帥氣合影。(取材自微博)
胡歌(左)和霍建華曾帥氣合影。(取材自微博)

出道超過20年、年初才以電視劇「繁花」再攀演藝高峰的大陸男星胡歌，近日被網友巧遇並拍下合影，照片上傳網路後引起熱議，因為一向少年感十足的胡歌，竟出現滿頭白髮，模樣也滄桑了不少。

從網友PO出的照片中可見，胡歌穿著白色T恤、套著同色袖套，下半身則搭配草綠色短褲，整體裝扮相當休閒，但他的白髮意外成為網友關注焦點。

據悉，胡歌上個月才帶著妻子黃䂀寧赴香港探望好朋友劉松仁，當時的他頭髮濃密、膚色紅潤，狀況非常好，沒想到短短一個多月時間，胡歌髮量變得稀疏而且變白不少，瞬間老了好幾歲，讓人看到42歲的他真實模樣。

對此，不少網友表示，「就算有白髮顏值還是在線的」、「他沒拒絕合影，可見人家根本不在意」、「有人不到30歲就有白髮了」、「可能只是忘了去染髮」，也有網友認為，胡歌是年紀越大越有魅力，「他不上綜藝，不炒作，低調公益，是正能量滿滿的藝人」。

還有人指出，畢竟這是胡歌私人行程，用他覺得最自在的狀態來過生活，沒必要大驚小怪。

此外，有網友想起胡歌、霍建華「雙帥」曾帥氣在雪地中組合，並稱前不久熱播的「玫瑰的故事」中，許久沒有新作品的霍建華，一露面也是被發現蒼老了許多，這些都是自然現象，沒什麼大不了的。

胡歌的滿頭白髮成為網友熱議焦點。(取材自微博)
胡歌的滿頭白髮成為網友熱議焦點。(取材自微博)

胡歌 香港 繁花

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