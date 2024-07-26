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黃嘉千離婚官司下月出爐 吐新身分「良家婦女」真實心情

記者陳慧貞／即時報導
黃嘉千(中)出席舞台「穿越門中門」記者會。記者陳慧貞／攝影
黃嘉千(中)出席舞台「穿越門中門」記者會。記者陳慧貞／攝影

黃嘉千與夏克立16年婚變，2人對簿公堂預計8月判決將出爐，官司纏訟近2年，黃嘉千從原本的消沈低落，最近有種大勢底定的豁達，今(26日)她出席果陀劇場新劇「穿越門中門」總彩排記者會，被問官司8月將有結果，她點頭稱是，表示心情「很開心」。

相較於其他演員盧以恩、Albee范乙霏、陳大天、黃尚禾、凱爾等人，裝扮華麗鮮豔，黃嘉千一身米白色褲裝，顯得相當樸素，她笑說：「因為我現在是良家婦女啊」指出是因有不同年代的戲份，所以才有此裝扮，一方面也是因為劇中有不少動作戲，令她十分緊張，陳大天爆料：「嘉千姐還到我房間說她很想上廁所」，表示緊張到「屎在滾」。

自5月初起，黃嘉千即投入2個多月緊鑼密鼓的排戲，導致身體不適頻感冒，擔心影響舞台劇演出，前兩天颱風天，她還跑去刮痧，笑說：「生平第一次刮痧。」坦言欣賞劇中角色「瑞蓮」的人設，「我覺得她好勇敢，這一點我就要學，不是說看我這個樣子好像很開心我就一定可以勇敢，沒有！有時候是直球對決下定決心要去面對難題時，才知道說你到底有沒有勇敢。」就像身處流淚谷一般，雖然會害怕甚至會難過落淚，但仍然要有不逃跑的勇氣。

黃嘉千 台劇

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