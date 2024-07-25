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碧昂絲節奏藍調作品「自由」 賀錦麗選為競選主題曲

編譯陳韻涵／即時報導
天后碧昂絲(左)2016年專輯「檸檬特調」中的「自由」，被賀錦麗（右）陣營選為競選主題曲。（美聯社）
天后碧昂絲(左)2016年專輯「檸檬特調」中的「自由」，被賀錦麗（右）陣營選為競選主題曲。（美聯社）

美國副總統賀錦麗的第一支2024年總統競選影片的配樂耳熟能詳，那是天后碧昂絲(Beyoncé)2016年專輯「檸檬特調」(Lemonade)中的「自由」(Freedom)，這首歌詞講述槍枝暴力、醫療保健和墮胎等議題的歌曲，如今被賀錦麗陣營選為競選主題曲。

賀錦麗在影片中說：「我們選擇自由」；碧昂絲激昂合聲唱道：「自由！自由！我無法動彈。自由，放開我！」

美聯社報導，賀錦麗22日前往德拉瓦州競選總部，首度以總統參選人的身分公開露面，並使用「自由」一詞；翌日在搖擺州威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)的造勢活動開始和結束時，賀錦麗都提及「自由」。

碧昂絲的「檸檬特調」專輯被譽為速成經典(instant-classic)，專輯歌曲集結改變規則的曲目，歌詞審視個人困境和社會不公，尤其力挺「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動。

聖塔芭芭拉加州大學(UC Santa Barbara)的非裔研究教授奧米塞埃克‧廷斯利(Omise'eke Tinsley)表示，碧昂絲演奏「自由」的方式，表明它是一首帶有政治意含的歌曲。

廷斯利著有「碧昂絲女力來襲：重混非裔女權主義」(Beyoncé in Formation: Remixing Black Feminism)一書，她說：「碧昂絲年度沙漠盛事科切拉音樂節(Coachella)上表演這首曲子，演變成被譽為美國非裔國歌的『眾生揚聲歌頌』(Lift Every Voice)。」

廷斯利表示，「自由一曲在2016年總統選舉之前，就曾被社運人士採用，佛洛依德(George Floyd)2020年5月25日遭白人警察跪頸身亡身亡後，自由一曲再次被種族與司法正義人士採納，作為企盼希望、振奮人心的曲目。」

碧昂絲 賀錦麗 非裔

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