入行50年第一次…陳道明「解密」跑廳 全為陳思誠

「解密」宣傳海報中配角吳彥祖（左）與陳道明（右）。（取材自微博）

由陳思誠執導的「解密」25日在北京舉行盛大的首映禮，除了男主角劉昊然和主要演員，特別出演陳道明的到場宣傳；陳道明表示這是自己入行50年第一次「跑廳」，一時全場觀眾都沸騰，導演陳思誠當場鞠躬表示感謝。

陳道明是演藝界的資深前輩，精湛的演技塑造不少經典角色，影評指出，他的加入為「解密」增添沉穩；首映禮時陳道明表示：「幹這行五十多少年了，第一次跑廳。」他對陳思誠說：「第一次跑廳獻給你了」，「今天是抱著獵奇的心態」。

首映活動電影頻道有直播，陳道明此話一出，許多網友不買帳，認為「終究是時代不一樣了」、「現在電影主創就是要跑路演啊，有時候連著幾天飛幾個城市跑幾十場路演都是很正常的事」；更有人直言「五斗米折腰而已」，「在路演現場說這種話真的顯得很傲慢……陳思成還要鞠躬陪笑臉」。

「解密」改編自作家麥家1991年創作的暢銷同名小說，故事圍繞著數學奇才容金珍破解超級密碼（紫密和黑密），電影更「解密」容金珍的工作單位──701局，一個非常隱密的「諜報」機構。