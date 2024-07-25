睡覺流鼻血竟是骨癌 男歌手化療太痛吞藥 暴瘦45公斤

蘇柏臻（右）發片，好友妞妞來站台。圖／酷思玩娛樂提供

台語歌手蘇柏臻人生坎坷，19歲罹患骨癌，右腿一度要截肢，當時他萬念俱灰吞安眠藥，昏睡3天後醒來，決定好好面對，如今40歲圓夢發片，還好沒放棄自己。

蘇柏臻年輕時在飯店工作，有次打掃房間跌倒，3個多月後睡覺時流鼻血，雙腳痛到無法走路，檢查發現是骨癌，他幾近崩潰，想離開世界沒成功，加上姨婆的鼓勵，他換人工關節 取代截肢，並接受化療，勇敢活下去。

身高185公分的他因藥物治療曾暴瘦到45公斤，現在恢復健康有90多公斤，努力唱歌的他在中南部有不少商演，加上玩音樂的好友協助、貸款 籌錢，他終於一圓歌手夢發行首張EP「三月雪的夢」。25日發片記者會上魏正豪、張維佑、何華等藝人現身站台，蘇柏臻也力邀好友「妞妞」許寀菁合唱新歌「愛情苦瓜籽」。

蘇柏臻在抗癌期間，與交往超過10年的圈外女友分手，這首歌也是他悲慘的初戀故事。而蘇柏臻與妞妞是青梅竹馬，兒時還會一起洗澡，交情非常深厚，妞妞笑說：「我們應該就是脫光光笑到天光。」彼此都不是對方的菜。