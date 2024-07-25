炎亞綸全說了…恐怖情人虐貓狗、變惡臭男 忍6年不憋了

炎亞綸吐露交往對象曾有虐待小動物的情形。圖／摘自臉書

台灣藝人炎亞綸 因持有未成年私密片遭判緩刑3年，他與網紅耀樂的感情糾紛沸沸揚揚，昨颱風夜他在Threads 吐露過往交往對象的狀況，指對方疑似虐待小動物，還有一任變成「垃圾男」，房間被弄得髒亂不堪，有網友問是不是耀樂，他回：「大家自己去猜想吧。」

炎亞綸表示某一任對象讀「X大幼保系」，他有天在家洗澡，突然聽到愛犬Poti發出陌生的叫聲，出來後發現牠躲在從不會躲的角落發抖，看到牠背上皮膚紅了一大片，他問對象沒得到解答，後來2人漸行漸遠，不久後有網友私訊他，稱是該對象的前男友，表明該對象虐貓，他才聯想起來。

炎亞綸說：「我個人認為虐待小動物才是真正恐怖情人。」網友提醒他報警，他則回「當時根本腦筋一片空白」，並說此人「在圈子裡還算活躍著」，提到：「當年我也是直接放生，但招來的是我是無情的人，以致對方想報復」。

炎亞綸也提到另一對象因流離失所，他幫對方找住所還支付房租，過不久就收到此人會用身體交換好處和金錢的說法，之後他又拜託一位朋友租房給對象，某天朋友找他去看那人住的房間，惡臭撲鼻而來，床上都是吃過的餐盒、飲料杯，還有好幾袋的垃圾，「當下對朋友很抱歉，又很氣憤我的付出被這樣糟蹋」。