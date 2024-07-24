台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台灣藝人季芹、王仁甫為了讓小孩跳脫現有體制，11年前移居宜蘭並將他們送進實驗小學，沒想到念到國小6年級，小孩英文無法從A念到Z、九九乘法表不會背，季、王曾為此焦慮了兩年，不斷問自己是否做錯決定害了他們一生。

女兒樂樂、兒子YAYA是演藝圈中完整從國小念到高中全實驗學校的星二代，他們從小在大自然中度過快樂童年，學校著重培養他們主動、獨立的心智，遇到事情自己面對，並找到方法解決。但小學結束前，不但英文、數學不行，甚至國文基本連寫字筆畫都不對。

直到有一天樂樂說「我玩夠了，想學習了」，兩夫妻才將她轉回台北，進入全美語環境的實驗國中。為了節省舟車勞頓，一家人曾短暫搬回台北住兩個月，王仁甫最先受不了，開家庭會議想搬回宜蘭，小孩也附議，為此，開啟長達5年，每天3小時的兩地通勤奔波。

跟同齡比，小孩失去國小6年大量資訊塞入的打底期，國中每天回家的反應都是「聽不懂」，但經過3、4年，落隊的兩人因為主動學習，全部跟上，在校成績更名列前茅。季芹說，兒子今年當她的英文小老師，拿小王子教她看原文書，告訴她單字不是背的，而是需要理解，17歲的樂樂今年將赴加拿大 念寄宿學校，明年赴澳洲 讀大學。

王仁甫說，實驗學校的老師總告訴家長，別急著去教育小孩，「他們生出來，是準備成為大人的，不是要被教育成大人的，他們終究會成為大人，不要站在前面拉著小孩跑，而是該站在後面看著小孩跑，要我們退到後面，一路陪著，安全地看他們怎麼走，最終會長成他們自己的樣子，而不是爸媽要的樣子」。

這一路下來，季芹、王仁甫曾經徬徨，如今確定當初的決定沒有錯的，「老師一開始叫我們站後面一點，現在我們看著小孩長得愈來愈好，我和王仁甫就站得非常後面，最後是我們想跟，都跟不到了，因為他們跑太快了」。