我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭取時間 這家速食店的得來速服務最快

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

小S女兒稱「母語是英文」中國網友心碎 品牌解除合作

記者陳宥菘／即時報導
藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）過去在個人Instagram帳號上回應網友提問「為什麼說英文居多」時，坦言自己的英文比中文較好，並說「因為英文是母語」，引發中國網友不滿。（取自微博）
藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）過去在個人Instagram帳號上回應網友提問「為什麼說英文居多」時，坦言自己的英文比中文較好，並說「因為英文是母語」，引發中國網友不滿。（取自微博）

藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）外形亮麗，接獲不少品牌合作代言，但最近中國女裝品牌「AIVEI」在重慶一購物中心的外牆掛起Lily拍攝的新廣告後，卻在微博上引發群情激憤。原因是有中國網友翻出Lily過去曾說自己的「母語是英文」的舊帳，引爆一波抵制潮，品牌方為了滅火，不僅緊撤廣告，更宣布終止與Lily的一切合作。

Lily過去在Instagram個人帳號上回應網友提問「為什麼說英文居多」時，坦言自己的英文比中文較好，並寫道：「因為『英文是母語』，在學校，家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通」，但她也補充寫下，自己要好好練習中文。

不料，這段有關母語的言論備受抨擊，甚至讓她陷入「台獨」爭議。在Lily為「AIVEI」拍攝的巨幅新廣告空降重慶購物中心外牆後不久，中國網友隨即翻出這段「母語言論」，要求商場將廣告撤下。有網友批評稱，「人家的母語都是英語了上俺們這撈金」，也有網友說，「為什麼台獨家人還能進大陸市場？應該抵制」。

為此，「AIVEI」23日下午急發割席聲明，稱品牌已終止與許韶恩的一切「合作」，並對這次合作相關事宜引發輿論風波表示深表歉意，更強調「AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結」。

「AIVEI」是欣賀股份旗下的品牌，根據鳳凰網報導，欣賀股份相關負責人回應稱，AIVEI與Lily的合作在7月21日到期，且Lily不是帶有官方頭銜的代言人，只是合作夥伴。

界面新聞報導，事實上，欣賀股份與小S一家合作頻繁。小S過去曾攜三個女兒出現在欣賀股份旗下另一服裝品牌Jorya的廣告上，其中大女兒Elly（許曦文）更是有機會單獨出鏡。中國媒體翻查天眼查App和招股書指出，其實欣賀股份的第六大股東Purple Forest Limited持股人之一便是小S和丈夫許雅鈞，等同有間接持股。

藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）為中國服飾品牌「AIVEI」拍攝的巨幅新廣告近...
藝人小S的二女兒Lily（許韶恩）為中國服飾品牌「AIVEI」拍攝的巨幅新廣告近日登上重慶某購物中心外牆，但不久後因陷入「母語言論」爭議，廣告遭撤。（圖／取自微博）

小S 微博

上一則

黑澤明經典名作「七武士」上映70周年 震撼力依舊

延伸閱讀

重慶公僕蹺班？ 8工位僅1人在崗 鎮政府稱「1休3遲到」

重慶公僕蹺班？ 8工位僅1人在崗 鎮政府稱「1休3遲到」
陸懲「獨」引外企擔憂 國台辦：中國式現代化前景光明

陸懲「獨」引外企擔憂 國台辦：中國式現代化前景光明
華裔乒乓球好手張安4度征戰奧運 盼為美奪項目首面獎牌

華裔乒乓球好手張安4度征戰奧運 盼為美奪項目首面獎牌
CELINE 優雅率性 法式韻味

CELINE 優雅率性 法式韻味

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00

超人氣

更多 >
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然
3理由 退休不應買房

3理由 退休不應買房
蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光