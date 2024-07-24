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黑澤明經典名作「七武士」上映70周年 震撼力依舊

編譯俞仲慈／即時報導
1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，全新修復版已於7月12日起全美上映。美聯社
1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，全新修復版已於7月12日起全美上映。美聯社

為慶祝日本日本影史十大佳片的第一名經典電影「七武士」(Seven Samurai)上映70周年，片商推出全新修復版在全國上映，片中呈現的活力與敏捷的動作，至今仍令人讚嘆不已，也是影迷觀賞這部史詩級電影的好機會。

根據美聯社報導，1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，全新修復版已於7月12日起全美上映。

由日本大導演黑澤明(Akira Kurosawa)執導的「七武士」片長207分鐘，講述16世紀日本戰國時代末期，農村村民雇用七名武士協助抵禦強盜入侵的故事，儘管拍攝年代久遠，但時隔多年，片中流暢敏捷的動作與遼闊無際的視野，依然令人津津樂道。

例如飾演「七武士」領袖的島田勘兵衛(志村喬飾演)在激烈打鬥中來回衝鋒陷陣、率領眾人穿越稻田與林徑等，皆非事先設定，而是由攝影機盯著劇中人物緊追不捨，手法堪稱一絕，成為影史經典作品。

因此包括法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)以及喬治盧卡斯(George Lucas)等多位知名導演，皆對黑澤明推崇不已。

史柯西斯過去坦承在1950年代首次觀賞「七武士」時，即被「精湛的拍攝技術震撼」；還有導演亞歷山大潘恩(Alexander Payne)也聲稱，「七武士」是改變一生的震撼教育，並自認「雖然我想攀登那座高山，但我永遠無法登頂。」

影評家寶琳凱爾(Pauline Kael)多年前也指出「無人能夠比美『七武士』」，對此說法，影壇至今無人能予以反駁。

黑澤明對西方影人的吸引力，部分原因來自於他也對好萊塢電影深感興趣，因此受到已故名導約翰福特(John Ford)西部片的影響。

根據2022年視聽(Sight and Sound)調查，「七武士」與「現代啟示錄」(Apocalypse Now)在「有史以來最偉大100部電影」排行榜並列第20名。

1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，...
1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，全新修復版已於7月12日起全美上映。美聯社
1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，...
1954年上映的「七武士」被譽為日本影史十大佳片冠軍，今年適逢上映70周年紀念，全新修復版已於7月12日起全美上映。美聯社

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