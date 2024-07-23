唐鶴德爆有小30歲新歡？命理師揭無人能超越張國榮

唐鶴德（前）每年生日及節日，均會發文紀念張國榮(後)。(取材自Instagram)

2003年離世的香港 巨星張國榮，生前摯愛伴侶唐鶴德在每年忌日、冥誕都不忘準時發文悼念。近日卻有中國網友爆料，唐鶴德疑似有小30歲的新歡史姓男友，還找代理孕母生下兩個小孩，一同住在張國榮舊居，讓許多張國榮的粉絲痛批唐鶴德假造深情人設。對此，唐鶴德發表3點聲明，表示會深刻檢討反省自己的行為，並透露自張國榮離世就搬離他的舊居獨居至今，強調自己和史先生只是沒有承諾的朋友關係。

針對眾多粉絲的憤怒與痛罵，命理師沈嶸特別通靈調閱唐鶴德的腦波，揭秘唐鶴德究竟在想什麼。沈嶸分析唐鶴德其實心中早就已經接受並放下張國榮死亡的事實，腦中已沒有「深情愛著張國榮」的訊號，對他來說張國榮已經是過去式了，只留下「愛上一代香港巨星」的珍貴回憶，對張國榮的愛早已放下。

至於唐鶴德究竟是否真的有新歡？沈嶸通靈後發現唐鶴德確實有試著嘗試新的可能性，但他深深的明白這樣會刺傷張國榮粉絲的心，也清楚有許多歌迷至今仍狂熱的愛著張國榮，所以若真的想談感情，就必須低調再低調。這也使得唐鶴德對於感情非常壓抑，既想談新戀情，卻又不敢行動，深怕引發眾怒。

此外，近日更有網友爆料，唐鶴德的新歡總會在朋友群裡譏笑張國榮，甚至曝唐鶴德年年變賣張國榮遺產與版權，引發粉絲不滿，前往唐鶴德的IG留言謾罵。為此，沈嶸也通靈唐鶴德並沒有私下同朋友一起譏笑張國榮，但是確實有變賣張國榮的遺產與版權的能量訊號出現，可見張國榮的遺愛還是持續在照顧唐鶴德。

眾多粉絲最關心的，就是唐鶴德跟史先生的關係，以及他是否還惦念著張國榮？沈嶸深入通靈唐鶴德的內心剖析，在唐鶴德的認知中，史先生只是「很好的朋友」，並非是「熱戀中的愛」，兩人只是彼此互相陪伴、相知相惜的關係，但這段關係在他心中並沒有超越張國榮的地位，唐鶴德對張國榮是「真愛」，最難能可貴的，是沈嶸調閱張國榮的靈魂體記憶，發現張國榮往生後對唐鶴德仍是「真愛」狀態，由此可見兩人才是真正相愛的一對神仙眷侶。

雖然張國榮表面上似乎是因為抑鬱症引發他跳樓身亡，然而張國榮名聲、財富、感情都不缺，會忽然陷入嚴重抑鬱本身就難以令人置信。沈嶸通靈探查張國榮的真正死因，發現他2000年去了泰國 後即被「邪靈纏身」，沈嶸表示被邪靈附身的人容易引發精神問題，最終導致殺人或自殺，張國榮的抑鬱症正是因邪靈而起，直到2003年死前都無法擺脫邪靈，最終跳樓自殺。目前靈界輪迴訊號顯示張國榮已經投胎轉世為人，沈嶸說希望這些訊息能夠平息張國榮粉絲們惋惜、傷心的心，也能放下對唐鶴德的憤怒，不論唐鶴德是否有新歡，他跟張國榮都會是彼此的「真愛」。