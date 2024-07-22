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中國娃娃回來了 緊身衣美成這樣 慘遭展榮展瑞埋怨

記者林士傑／即時報導
展榮(右一)、展瑞(左一)跟中國娃娃貝兒(右二)、娃娃玩起舞蹈記憶大考驗。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)
展榮(右一)、展瑞(左一)跟中國娃娃貝兒(右二)、娃娃玩起舞蹈記憶大考驗。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)

雙胞胎展榮、展瑞再度和中國娃娃合作，22日合體拍MV，只是展榮突然凌晨在Threads發文「真的好想公開某件事」，神秘兮兮，他說自己很少分享感情世界，「我怕說出來會影響工作，不想冒險」，但又低調表示不願多談。

展榮、展瑞上回應邀飛抵泰國跟中國娃娃拍攝MV，此回變成東道主，邀來中國娃娃合作新歌「好熱」，卻當場埋怨中國娃娃：「上次在體感(攝氏)溫度40度的豔陽天，讓我們穿皮衣拍外景。」笑稱自己是以德報怨，貼心地替中國娃娃準備冷氣房、短裙，笑說：「因為娃娃不想要太多布料。」

中國娃娃在泰國依舊邀約不斷，此行是貝兒相隔10年訪台，表示因有工作還要照顧小孩，錯失很多訪台機會，「很想念台灣、也很想念台灣的美食與粉絲們」；單身的娃娃在泰國經營餐酒館有成，這次抵台爽嗑鍋貼、甜不辣、魚酥羹米粉還有魷魚羹，她直呼：「全部都吃光了！我前2天去吃旗魚米粉，吃完還對老闆鞠躬道謝，結果老闆嚇到！」

她們盡情大吃大喝，身材卻如同往年苗條，娃娃笑說疫情期間都在家運動，因為「疫情後表演不能變胖跟變醜」，擔任舞蹈老師的貝兒則靠跳舞、教提拉皮斯跟瑜伽維持身材。

展榮(右一)、展瑞(左一)跟中國娃娃再度合作。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)
展榮(右一)、展瑞(左一)跟中國娃娃再度合作。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)
「中國娃娃」貝兒(左)、娃娃當年在台灣大紅。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)
「中國娃娃」貝兒(左)、娃娃當年在台灣大紅。(圖／星展娛樂、錦嘉國際提供)

泰國 疫情 Threads

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