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趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

娛樂新聞組／即時報導
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

大陸新生代女星趙露思憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數。近日，趙露思傳出入圍釜山國際電影節第六屆亞洲內容大獎最佳女主角獎，而她入圍的作品竟是備受爭議、豆瓣僅4.1分的電視劇「後浪」。

由老戲骨吳剛、江珊帶領新生代趙露思、羅一舟一同演出的電視劇「後浪」，講述吳剛飾演的中醫藥大學教授任新正，致力於推廣中醫，將中針技術傳承出去，辭職創立中醫傳承班，希望能找將中醫之道傳承下去的接班人。而趙露思飾演的「孫頭頭」是個叛逆少女，在任新正的帶領下走上中醫這條路。

「後浪」自2023年5月開播後就引起不少質疑，被批劇情邏輯浮誇、「情人變兄妹」荒唐編劇，而趙露思在劇中的人設無知又粗魯，一度讓趙露思陷入口碑低谷。

沒想到，釜山國際電影節日前公布「亞洲內容大獎」入圍名單，趙露思竟以「後浪」中的「孫頭頭」一角入圍亞洲電視節目最佳女主角獎，將與港劇「新聞女王」中的「Man姐」佘詩曼一同角逐視后，消息一出，讓不少網友直呼離譜。

但也有不少網友直呼，「孫頭頭太棒了」、「趙露思完美演繹這個角色」。

據悉，該獎項將在9月5日公布。

入圍

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