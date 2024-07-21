先後獲選「最性感男人」 死侍、金鋼狼表態了
萊恩雷諾斯、休傑克曼合體演出漫威大片「死侍與金鋼狼」全球跑透透，日前在首爾接受本報系專訪，2人曾相繼於2008年、2010年獲選為「時人」雜誌的「年度全球最性感男人」寶座，再被問及此事，萊恩快嘴回應「其實我本來不想說的，謝謝你提起」，休傑克曼則幽默補充「那你做訪問應該很難吧」，讓萊恩表示「好吧，讓我們趕快接受訪問吧，這樣我們就不會一直想著這件事」。
影片來源：YouTube Ryan Reynolds
萊恩雷諾斯曾說極愛「超級男孩」的神曲「Bye Bye Bye」，休傑克曼則曾多次唱過華語歌曲「給我一個吻」，兩人同樣都擁有美妙嗓音，不過萊恩先一步表態，「但我可不是那個有澳洲口音的美聲男子」，狠虧在百老匯音樂劇界打滾多年的休傑克曼。
不過兩人都立刻想推薦瑪丹娜的歌曲「Like a Prayer」，萊恩更難得感性表示「這首歌在我腦海裡已有6年，一直希望要怎麼獻給這部電影，真的不是開玩笑，我在拍『死侍2』的時候，就在想怎麼運用這首歌於這部電影，也花了很長一段時間」。
而當休傑克曼好奇詢問「真的有這麼久嗎？」萊恩雷諾斯則再展幽默口吻，「其實我有一份音樂清單，就叫做『羅根的游泳池』呢」，揶揄「金鋼狼」的本名「羅根」，但他也不忘感謝休傑克曼多年的陪伴。「死侍與金鋼狼」將於7月25日上映。
上一則
FB留言