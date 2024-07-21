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先後獲選「最性感男人」 死侍、金鋼狼表態了

特派記者陳建嘉／首爾即時報導
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台灣行」。(圖／漫威影業提供)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台灣行」。(圖／漫威影業提供)

萊恩雷諾斯、休傑克曼合體演出漫威大片「死侍與金鋼狼」全球跑透透，日前在首爾接受本報系專訪，2人曾相繼於2008年、2010年獲選為「時人」雜誌的「年度全球最性感男人」寶座，再被問及此事，萊恩快嘴回應「其實我本來不想說的，謝謝你提起」，休傑克曼則幽默補充「那你做訪問應該很難吧」，讓萊恩表示「好吧，讓我們趕快接受訪問吧，這樣我們就不會一直想著這件事」。

影片來源：YouTube Ryan Reynolds

萊恩雷諾斯曾說極愛「超級男孩」的神曲「Bye Bye Bye」，休傑克曼則曾多次唱過華語歌曲「給我一個吻」，兩人同樣都擁有美妙嗓音，不過萊恩先一步表態，「但我可不是那個有澳洲口音的美聲男子」，狠虧在百老匯音樂劇界打滾多年的休傑克曼。

不過兩人都立刻想推薦瑪丹娜的歌曲「Like a Prayer」，萊恩更難得感性表示「這首歌在我腦海裡已有6年，一直希望要怎麼獻給這部電影，真的不是開玩笑，我在拍『死侍2』的時候，就在想怎麼運用這首歌於這部電影，也花了很長一段時間」。

而當休傑克曼好奇詢問「真的有這麼久嗎？」萊恩雷諾斯則再展幽默口吻，「其實我有一份音樂清單，就叫做『羅根的游泳池』呢」，揶揄「金鋼狼」的本名「羅根」，但他也不忘感謝休傑克曼多年的陪伴。「死侍與金鋼狼」將於7月25日上映。

萊恩雷諾斯(左起)、休傑克曼與導演尚恩李維在「死侍與金鋼狼」片組玩得非常愉快。(...
萊恩雷諾斯(左起)、休傑克曼與導演尚恩李維在「死侍與金鋼狼」片組玩得非常愉快。(圖／漫威影業提供)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)
萊恩雷諾斯(左)盛讚多年老友休傑克曼的表現傑出，「我們完全不用再培養默契」。圖／...
萊恩雷諾斯(左)盛讚多年老友休傑克曼的表現傑出，「我們完全不用再培養默契」。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)搞笑暗示與休傑克曼的情誼更勝妻子布萊克萊芙莉。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)搞笑暗示與休傑克曼的情誼更勝妻子布萊克萊芙莉。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)
萊恩雷諾斯(左)狂虧唱歌戲都交給出身於百老匯的休傑克曼就好。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)狂虧唱歌戲都交給出身於百老匯的休傑克曼就好。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台...
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台灣行」。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台...
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台灣行」。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼在「死侍與金鋼狼」有多場精彩打鬥。(圖／漫威影業提供)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼在「死侍與金鋼狼」有多場精彩打鬥。(圖／漫威影業提供)

澳洲 瑪丹娜 百老匯

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