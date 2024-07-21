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啦啦隊女神「一粒」原來是學霸 邦交國親王訪台當翻譯

記者林怡秀／即時報導
一粒首次解鎖揮棒，發現球棒比想像中還要重很多。圖／熱血江湖：歸來提供
一粒首次解鎖揮棒，發現球棒比想像中還要重很多。圖／熱血江湖：歸來提供

2024中華職棒明星對抗賽昨起一連兩天在臺北大巨蛋火熱開打，今年登上一軍的台鋼雄鷹隊首度參戰，除了明星球員受關注，4萬粉絲更聚焦在場邊啦啦隊女神，尤其台鋼旗下全新栽培的啦啦隊「Wing Stars」異軍突起，人氣最旺的「一粒」甫出道，IG追蹤人數瞬間暴增30萬，還被超夯手遊一眼相中，二度成為廣告女主角。

台鋼雄鷹所屬「Wing Stars」啦啦隊誕生超紅新女神「一粒」，她於去年海選中脫穎而出，更在球季還沒正式開打前的春訓，就因為一曲「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲迅速爆紅，打開知名度一砲而紅，而被網友讚譽為「就像是從漫畫裡走出的美少女」。

一粒不但清純可人，真實身份還是位不折不扣的學霸，擁有輔大織品系和法文系雙主修學位，語文能力更相當突出，多益分數高達960分，她曾在台灣邦交國史瓦帝尼總理、親王訪台時，代表球團擔任翻譯接待貴賓，才貌出眾的完美女神形象，讓一粒的人氣迅速攀升。

這次一粒重返球場，在手遊中擔任球場頭號美少女投手，在拍攝當天體感溫度直逼攝氏50度，一粒換上藍白配色的球衣，化身超萌投手，在導演和團隊的指導下，臨陣磨槍卻架勢十足，被問到消暑秘訣，一粒笑稱：「可能我是高雄人習慣了，還算滿耐熱的！」

提到拍廣告最難忘的事，一粒則稱有如「角色扮演」，「第一次穿上女俠服裝、古裝，甚至揮劍，都讓我非常的難忘，很感謝有這個機會讓我體驗到除了啦啦隊以外的身分！」

而首次解鎖「揮棒」紀錄，也讓人頗覺不可思議，但一粒說自己真的是生平第一次「握棒」，覺得既好奇又新鮮，球棒遠比自己想像要重，讓她更佩服球星們的超強臂力與腰力。

一粒是近來頗受矚目的啦啦隊女神。圖／熱血江湖：歸來提供
一粒是近來頗受矚目的啦啦隊女神。圖／熱血江湖：歸來提供
一粒在手遊廣告中化身女俠。圖／熱血江湖：歸來提供
一粒在手遊廣告中化身女俠。圖／熱血江湖：歸來提供

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