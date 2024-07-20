「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」
由王家衛執導並擔任監製、胡歌、馬伊俐、唐嫣、辛芷蕾主演的電視劇「繁花」，今年年初上映後掀起一波風潮，「繁花」原著作家金宇澄也引起不少關注。近日，「繁花」繁體版在香港出版，金宇澄受邀出席座談會，他在會上提到自己最喜歡的劇中角色，竟然是由杜鵑飾演的「雪芝」。
香港01報導，講座上，金宇澄提到「繁花」電視劇中的人物設計時坦言，「『繁花』基本上有原型人物，因為有原型才會生動」，至於金宇澄眼中劇集版本最形神兼備的角色，意外竟不是飾演男主角寶總的胡歌，亦非三大女主角馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾，金宇澄說，「從我自己的角色度，我比較喜歡電視劇裡的雪芝（杜鵑飾演）」。
據悉，杜鵑飾演的雪芝是阿寶的初戀，也是他的白月光，兩人雖然無緣走在一起，但雪芝教會寶總「人往高處走」的道理，兩人在劇中的深情互動和人生際遇，也讓不少觀眾動容。
而王家衞在「繁花」製作前期，曾多次與金宇澄交流意見，金宇澄透露，「我記得當時王家衛導演要拍這個戲，問過主要幾個人物有沒有照片？我說沒有照片。他便問可否畫給他看，我說寫小說真沒有具體的圖像槪念，因為拍電影跟寫作是完全不一樣。」
金宇澄亦在講座上向讀者觀眾爆料，透露王家衞在「繁花」小說裡最鍾愛的橋段，竟然未在劇集中拍攝出來，他說，「王家衞導演最喜歡，是『小毛』半夜遇到一個洗衣服的女人，跟着小毛回家洗衣服。」
但「繁花」電視劇將主線集中在胡歌飾的阿寶身上，「繁花」小說中的另一位男主角「小毛」，並未被寫入劇本中。其實，「繁花」原著中共有三個主角，分別是軍人家庭出身的滬生、資本家家庭出身的阿寶和工人家庭出身的小毛，而劇版經過改編，只著墨在阿寶身上。
上一則
FB留言