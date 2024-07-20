我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

微軟大當機後 機場航班絕大多數恢復正常

獨／死侍、金鋼狼難忘台灣行 「臭豆腐味道在我嘴裡」

特派記者陳建嘉／首爾即時報導
萊恩雷諾斯(左)盛讚多年老友休傑克曼的表現傑出，「我們完全不用再培養默契」。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)盛讚多年老友休傑克曼的表現傑出，「我們完全不用再培養默契」。圖／漫威影業提供

萊恩雷諾斯、休傑克曼合體演出漫威大片「死侍與金鋼狼」全球跑透透，日前在首爾接受本報系專訪，2人曾分別於2016年、2017年相繼抵台宣傳，提到現在仍不時會聊起當年首映會的盛況，「真的是人山人海，很感謝你，有超多粉絲前來支持」，萊恩也搞笑表示「我8年前吃了臭豆腐，現在那味道還在我嘴裡」。

萊恩對台灣行印象深刻，當時還是「死侍」的全球宣傳首站，「除了首映會很棒之外，我也記得臭豆腐，其實不太好入口，但我完全不後悔，我經紀人還有目睹到我狼吞虎嚥的那一刻呢」，休傑克曼也表示很想念台灣，「雖然這次沒去，但我們真的很希望台灣粉絲能享受我們的新片」。

萊恩與休認識近20年，培養深厚情誼，甚至現在也住在同一個社區，這次同台演出，完全不需要培養化學效應，「我們本來就是很好的朋友，拍戲時，有時甚至不像是死侍與金鋼狼在對話，而是我們兩人私底下在聊天」，休傑克曼則搞笑說「我其實早在6個月前先列出清單，禁止他做某些事，這樣我們才能合作」，萊恩在旁立刻大笑，強調跟休的合作完全沒有壓力，不忘開玩笑表示，「只是這真的很難，畢竟被要求不能看著對方，很難培養化學效應啊」。

然則，萊恩也提到培養化學效應其實是自然而然的，「要嘛就是存在，要嘛就是不存在，所以合作得很有火花的時候，真的是很幸運，不過像我們本來關係就很好，自然而然就是有」，而他也立刻提到曾與完全沒默契的人合作過，「像是...你知道我已經結婚了，我跟某個人結婚了」，暗示與休的情誼更勝愛妻布蕾克萊芙莉，隨後搞笑補充「希望布蕾克不要看到這段訪問」。

萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台...
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼難忘台灣，直言粉絲都非常熱情，「我們常常會討論各自的台灣行」。圖／漫威影業提供
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)
萊恩雷諾斯(左)、休傑克曼為了宣傳電影「死侍與金鋼狼」跑遍全球。(路透)

漫威

上一則

陳妍希爆婚變後首公開提陳曉 網熱論微表情背後含義

延伸閱讀

證實15年前「死侍」被搞砸了 原作者曾懇求改劇本

證實15年前「死侍」被搞砸了 原作者曾懇求改劇本
MLB／海盜狀元又一狂作 史肯斯7局無安打11K寫史上第4人紀錄

MLB／海盜狀元又一狂作 史肯斯7局無安打11K寫史上第4人紀錄
死侍、金鋼狼到首爾 鬥嘴互嗆展現好交情

死侍、金鋼狼到首爾 鬥嘴互嗆展現好交情
「死侍」認了超愛BLACKPINK 首爾秘密合體當紅男團

「死侍」認了超愛BLACKPINK 首爾秘密合體當紅男團

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
「婉寧長公主」原先設定由何瑞賢演出。(取材自微博)

「墨雨」長公主本不是李夢？ 于正親吐是為「譚松韵閨密」量身打造…

2024-07-18 07:00
「金豬玉葉」日前正式完結，目前總播放量已突破3億。(取材自微博)

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

2024-07-18 08:00
武俠影后鄭佩佩離世。(摘自微博)

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

2024-07-18 23:40
肖戰的好脾氣和高EQ獲讚「天選男友」。(取材自微博)

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

2024-07-17 22:37

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一

川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一