獨／死侍、金鋼狼難忘台灣行 「臭豆腐味道在我嘴裡」

萊恩雷諾斯(左)盛讚多年老友休傑克曼的表現傑出，「我們完全不用再培養默契」。圖／漫威影業提供

萊恩雷諾斯、休傑克曼合體演出漫威 大片「死侍與金鋼狼」全球跑透透，日前在首爾接受本報系專訪，2人曾分別於2016年、2017年相繼抵台宣傳，提到現在仍不時會聊起當年首映會的盛況，「真的是人山人海，很感謝你，有超多粉絲前來支持」，萊恩也搞笑表示「我8年前吃了臭豆腐，現在那味道還在我嘴裡」。

萊恩對台灣行印象深刻，當時還是「死侍」的全球宣傳首站，「除了首映會很棒之外，我也記得臭豆腐，其實不太好入口，但我完全不後悔，我經紀人還有目睹到我狼吞虎嚥的那一刻呢」，休傑克曼也表示很想念台灣，「雖然這次沒去，但我們真的很希望台灣粉絲能享受我們的新片」。

萊恩與休認識近20年，培養深厚情誼，甚至現在也住在同一個社區，這次同台演出，完全不需要培養化學效應，「我們本來就是很好的朋友，拍戲時，有時甚至不像是死侍與金鋼狼在對話，而是我們兩人私底下在聊天」，休傑克曼則搞笑說「我其實早在6個月前先列出清單，禁止他做某些事，這樣我們才能合作」，萊恩在旁立刻大笑，強調跟休的合作完全沒有壓力，不忘開玩笑表示，「只是這真的很難，畢竟被要求不能看著對方，很難培養化學效應啊」。