社媒屢貼文威脅泰勒絲 德國警方演唱會前逮捕美國男

泰勒絲於德國蓋爾森基興市舉行演唱會，觀眾舉著手機拍攝。(美聯社)

德國 柏林警方表示，美國一名34歲男子持續追蹤知名美國創作歌手及音樂製作人泰勒絲 (Taylor Swift)並在社群媒體 貼文威脅，日前在泰勒絲於德國蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)舉行的首場演唱會前被捕，將一直在當地拘留，直到演出結束。

警方未公布這名嫌疑人的姓名，警方稱，該嫌疑人持有一張泰勒絲17日在蓋爾森基興市費爾廷斯競技場(Veltins-Arena)舉行的演唱會門票，由於初步調查無法完全排除任何風險，該名男子在入場接受檢查時被逮捕。

警方表示，該男子曾在社群媒體上對泰勒絲和她的伴侶貼文威脅，德國警方根據活動主辦單位的舉報而將他拘留。

美國超級巨星泰勒絲排定17、18 和19日在蓋爾森基興市演出，這幾場演唱會是她 Eras Tour一連串巡演的一部分；警方稱，演唱會主辦地所屬法院下令將涉嫌纏擾的該名男子拘留至20日。

警方補充說，泰勒絲或觀眾應該沒有危險。17日晚間的音樂會約有6萬人參加，氣氛平靜。

音樂會開始前，蓋爾森基興市在為當地名人鋪設的「星光大道」(Walk of Fame)上高掛起結合這位泰勒絲姓名的「Swiftkirchen」標牌，向這位當紅美國歌手致敬。