鄭佩佩離世 昔為武俠影后 竟曾有出家念頭

鄭佩佩晚年仍在微博與粉絲互動。圖／摘自微博

「武俠影后」鄭佩佩曾主演多部邵氏電影，以胡金銓執導「大醉俠」一戰成名之後，後續又演出武俠電影「金燕子」、「毒龍潭」以及「神劍震江湖」等經典武俠片，卻在70年代嫁給富商原文通而淡出影壇，多年後又以「七小福」、「唐伯虎點秋香」成功復出，更因演出「臥虎藏龍」的反派「碧眼狐狸」紅遍全球。

鄭佩佩雖演出多部經典，但就像她演出的俠女一樣，向來敢愛敢恨，在當紅之際選擇遠嫁美國，只是婚後背負沉重的生兒子壓力，夫妻感情也不緊密，這段婚姻在維持17年之後畫下句點，而她重回影壇後再度翻紅，主要因為在周星馳電影「唐伯虎點秋香」飾演霸氣威嚴的「華夫人」，也難得展現她誇張搞笑的功力，讓觀眾見證一代俠女原來也有幽默面貌。

李安拍攝武俠片「臥虎藏龍」之前，便表明一定要找武俠片殿堂級演員扮演反派「碧眼狐狸」，該角色當然只能由鄭佩佩演出，鄭佩佩也以該片榮獲香港 電影金像獎最佳女配角，這也是她從影多年唯一拿下的香港金像獎，而她晚年淡出影壇，又以實境秀「花兒與少年」再度吸引年輕粉絲關注，更與中國女星劉濤 結為莫逆之交，劉濤曾多次對外表示「佩佩姐是我永遠的知己」。