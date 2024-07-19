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鄭佩佩離世 昔為武俠影后 竟曾有出家念頭

記者陳建嘉／即時報導
鄭佩佩晚年仍在微博與粉絲互動。圖／摘自微博
鄭佩佩晚年仍在微博與粉絲互動。圖／摘自微博

「武俠影后」鄭佩佩曾主演多部邵氏電影，以胡金銓執導「大醉俠」一戰成名之後，後續又演出武俠電影「金燕子」、「毒龍潭」以及「神劍震江湖」等經典武俠片，卻在70年代嫁給富商原文通而淡出影壇，多年後又以「七小福」、「唐伯虎點秋香」成功復出，更因演出「臥虎藏龍」的反派「碧眼狐狸」紅遍全球。

鄭佩佩雖演出多部經典，但就像她演出的俠女一樣，向來敢愛敢恨，在當紅之際選擇遠嫁美國，只是婚後背負沉重的生兒子壓力，夫妻感情也不緊密，這段婚姻在維持17年之後畫下句點，而她重回影壇後再度翻紅，主要因為在周星馳電影「唐伯虎點秋香」飾演霸氣威嚴的「華夫人」，也難得展現她誇張搞笑的功力，讓觀眾見證一代俠女原來也有幽默面貌。

李安拍攝武俠片「臥虎藏龍」之前，便表明一定要找武俠片殿堂級演員扮演反派「碧眼狐狸」，該角色當然只能由鄭佩佩演出，鄭佩佩也以該片榮獲香港電影金像獎最佳女配角，這也是她從影多年唯一拿下的香港金像獎，而她晚年淡出影壇，又以實境秀「花兒與少年」再度吸引年輕粉絲關注，更與中國女星劉濤結為莫逆之交，劉濤曾多次對外表示「佩佩姐是我永遠的知己」。

即便是武俠巨星，鄭佩佩相當篤信佛教，過去拍攝「楊門女將」時更受訪透露自己在抄寫佛經，參與許多佛教活動，但她其實早在事業初期，就有想要出家的念頭，只是星雲法師當時以「塵緣未了」成功勸退，也締造她後來如日中天的事業。

鄭佩佩(左)與電機博士原文通，曾於1970年在台北國賓飯店國際廳完成結婚典禮。本...
鄭佩佩(左)與電機博士原文通，曾於1970年在台北國賓飯店國際廳完成結婚典禮。本報資料照片
鄭佩佩早年時常來台。本報資料照片
鄭佩佩早年時常來台。本報資料照片
鄭佩佩以「大醉俠」俠女形象走紅。圖／高雄電影館提供
鄭佩佩以「大醉俠」俠女形象走紅。圖／高雄電影館提供

劉濤 香港 星雲法師

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