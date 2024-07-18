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又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

娛樂新聞組／即時報導
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)

「狄仁杰」又被拍成新電影了。由郭品超、童飛主演的「狄仁杰通天人偶」日前在多家網路平台上映，但票房慘不忍睹，首日票房才82萬，口碑也是負評一片，有不少網友吐槽「又一部狄仁杰大爛片出現了」。

本片講述狄仁杰為破解10年前的「木匠失蹤案」前往洛陽辦案，但城內接連發生凶案，讓全城百姓陷入恐慌，在調查過程中，狄仁杰差點被當作兇手。最後，他找到了失踪的木匠，並擒獲了真正的殺人兇手，阻止了一場策畫10年的陰謀。

2009年以來，徐克執導的「狄仁杰」系列電影風靡影壇，不論是劇情或特效都營造不少話題，自此以後，蹭「狄仁杰」熱度的網路電影便不斷出現，「狄仁杰通天人偶」就是一部。

從卡司來看，「狄仁杰通天人偶」比其他片強了不少，其中狄仁杰由47歲的台灣藝人郭品超飾演，「晶女郎」童飛一人分飾武則天和江月。而偶像劇出身的郭品超扮相帥氣，一度引起不小關注。

但該劇情節被指不合邏輯，一向足智多謀的狄仁杰在片中失去辦案能力，幾乎所有的線索都是靠配角主動送上門，讓網友大呼「還我狄仁杰」。

最讓人詬病的還是「晶女郎」童飛，她一出場就半裸出浴，露出整個美背，香艷畫面和其他網路電影如出一轍，走的路線都是「香豔、賣肉」。

據悉，身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號，她在大二時被王晶挖掘，出演了「賭城風雲」三部系列電影而暴紅，還一度被周潤發認作「乾女兒」，但之後開始失寵，轉陣拍網路電影為主。

郭品超飾演的「狄仁杰」被吐槽失去辦案能力。(取材自微博)
郭品超飾演的「狄仁杰」被吐槽失去辦案能力。(取材自微博)

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