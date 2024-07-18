不用再宮鬥啦 「甄嬛傳」演員群14年後再聚首

「甄嬛傳」演員群在真人秀節目中再度聚首。圖／星之傳媒提供

兩岸夯劇「甄嬛傳」開播就掀收視狂潮，話題延燒長達14年。騰訊視頻海外站WeTV最新推出的文化探訪真人秀「煥新環遊傳」，節目邀請曾參演「甄嬛傳」的6位演員：蔡少芬、陶昕然、斓曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯以及德雲社相聲演員楊九郎，組成「煥新團」，從「甄嬛傳」拍攝地北京大觀園出發，透過深度探訪、結伴遊學，體驗各地民俗文化，也帶著大家跟著節目一起去旅行。

14年後重聚的大家一起看了當年的劇照，拍攝往事曆曆在目，勾起了大家的美好回憶。飾演「浣碧」的藍盈瑩感性分享：「時間把大家共同的回憶釀成了一罈美酒，讓彼此的感情發酵，變得越來越濃厚。這一次再相遇，彷彿是大家都在共飲這罈美酒，令人動容。」

節目中還有眾多參演「甄嬛傳」的演員驚喜現身，「蘇公公」李天柱再現昔日裝扮，飾演「剪秋」的楊凱淳再現了給「皇后」蔡少芬磨墨的名場面，「流朱」戰菁壹和「浣碧」藍盈瑩上演了超越時空的重聚，看完節目的觀衆們都直呼，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。

最令人驚喜的是由斕曦扮演新娘，張曉龍扮演新郎，爲觀衆解鎖極具特色的滿族婚禮。「溫大人和眉姐姐喜結良緣、曹貴人送女出嫁落淚，安小主的孩子出生長大娶親」這樣的動情演繹讓觀衆感動不已，那些在劇中的愛恨情仇，終於在14年後得到了圓滿。

飾演「齊妃」和「欣貴人」等角色的演員也紛紛現身，爲這份圓滿送上了真摯的祝福，飾演三阿哥的鄔立朋更是說出了觀衆的心聲：「做夢都沒想到還能參加『眉溫』的婚禮。」