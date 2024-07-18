我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三中全會公報 免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」

經文處長李志強談新職：聚焦四大任務

不用再宮鬥啦 「甄嬛傳」演員群14年後再聚首

記者林怡秀／即時報導
「甄嬛傳」演員群在真人秀節目中再度聚首。圖／星之傳媒提供
「甄嬛傳」演員群在真人秀節目中再度聚首。圖／星之傳媒提供

兩岸夯劇「甄嬛傳」開播就掀收視狂潮，話題延燒長達14年。騰訊視頻海外站WeTV最新推出的文化探訪真人秀「煥新環遊傳」，節目邀請曾參演「甄嬛傳」的6位演員：蔡少芬、陶昕然、斓曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯以及德雲社相聲演員楊九郎，組成「煥新團」，從「甄嬛傳」拍攝地北京大觀園出發，透過深度探訪、結伴遊學，體驗各地民俗文化，也帶著大家跟著節目一起去旅行。

14年後重聚的大家一起看了當年的劇照，拍攝往事曆曆在目，勾起了大家的美好回憶。飾演「浣碧」的藍盈瑩感性分享：「時間把大家共同的回憶釀成了一罈美酒，讓彼此的感情發酵，變得越來越濃厚。這一次再相遇，彷彿是大家都在共飲這罈美酒，令人動容。」

節目中還有眾多參演「甄嬛傳」的演員驚喜現身，「蘇公公」李天柱再現昔日裝扮，飾演「剪秋」的楊凱淳再現了給「皇后」蔡少芬磨墨的名場面，「流朱」戰菁壹和「浣碧」藍盈瑩上演了超越時空的重聚，看完節目的觀衆們都直呼，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。

最令人驚喜的是由斕曦扮演新娘，張曉龍扮演新郎，爲觀衆解鎖極具特色的滿族婚禮。「溫大人和眉姐姐喜結良緣、曹貴人送女出嫁落淚，安小主的孩子出生長大娶親」這樣的動情演繹讓觀衆感動不已，那些在劇中的愛恨情仇，終於在14年後得到了圓滿。

飾演「齊妃」和「欣貴人」等角色的演員也紛紛現身，爲這份圓滿送上了真摯的祝福，飾演三阿哥的鄔立朋更是說出了觀衆的心聲：「做夢都沒想到還能參加『眉溫』的婚禮。」

上一則

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

延伸閱讀

戲說從頭╱女星說他呆萌 西島秀俊自嘲

戲說從頭╱女星說他呆萌 西島秀俊自嘲
不甩北約警告 中俄聯合軍演曬更濃鐵桿情

不甩北約警告 中俄聯合軍演曬更濃鐵桿情
中俄「海上聯合─2024」集結完畢 將操演反潛、對海打擊、反導

中俄「海上聯合─2024」集結完畢 將操演反潛、對海打擊、反導
「甄嬛」溫太醫、沈眉莊13年後大婚 老戲迷感動圓夢

「甄嬛」溫太醫、沈眉莊13年後大婚 老戲迷感動圓夢

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00
李嫣被指和已故天后李玟有幾分相似。(取材自微博)

王菲18歲女兒曬新照片 有幾分相像已故天后

2024-07-13 08:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃