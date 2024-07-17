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肖戰被路人潑了一身可樂是「這反應」 網讚：天選男友

全代會觀察／黯然的建制派紅大象vs.置之死地而後生的藍驢子

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

娛樂新聞組／即時報導
肖戰的好脾氣和高EQ獲讚「天選男友」。(取材自微博)
肖戰的好脾氣和高EQ獲讚「天選男友」。(取材自微博)

憑藉「陳情令」、「慶餘年」等劇暴紅、晉升男神的大陸男星肖戰，近日趁著工作空檔帶父母到法國旅遊，沒想到遇到路人不小心將可樂掉落在地，還濺了他一身。不過，肖戰完全沒動怒，反而說「這是一段奇遇，連電影可能都要拍一百遍才有的鏡頭」，高EQ反應獲網友大讚。

影片中可見，肖戰在旅遊途中巧遇兩位女孩，她們原本坐在肖戰旁邊聊天，其中一位女孩的可樂掉在地上，瞬間賤了肖戰一身。不過，肖戰絲毫沒生氣，還表示，「雖然比較窘迫，但是很開心，you know？真的是奇遇，可遇不可求的鏡頭你知道嗎？可能拍電影要拍一百遍才能拍到這一條。」

只見肖戰一邊開玩笑，一邊擦拭身上的可樂，嘴裡還念著，「It doesn't matter （沒關係）」。相關影片曝光後，網友紛紛大讚肖戰「情緒好穩定」、「好浪漫好溫柔的小哥哥」、「別人只會說倒霉，肖戰是真會說話」、「天選男友」、「超級圈粉的」。

據悉，肖戰好脾氣、高EQ是圈內有名的，他曾說過，自己的好脾氣是在從事廣告設計那段工作經歷練就的，「甲方爸爸說怎麼改就得怎麼改」。

另外，肖戰工作室日前釋出肖戰遊法國的第三支Vlog，發布兩天流量就破1000萬，人氣相當驚人。其中，肖戰素顏入鏡，頭戴黑色毛帽、墨鏡，身穿淺卡其色短袖襯衫、黑色短褲到公園散步，打扮休閒卻依舊陽光帥氣。

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