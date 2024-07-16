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MLB賽前國歌唱太難聽 運動員皺眉 歌手認：喝醉了

世界新聞網何卓賢／即時報導
鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽開賽前唱國歌太難聽挨批，後來承認當時醉酒。(截取自X)
鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽開賽前唱國歌太難聽挨批，後來承認當時醉酒。(截取自X)

美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽(Home Run Derby)15日在德州阿靈頓舉行，鄉村歌手英格麗德·安德絲(Ingrid Andress)在開賽前獻唱國歌，卻被批太難聽，現場轉播畫面看到運動員滿臉問號。安德絲事後回應表示抱歉，承認自己當時喝醉了，並且會進入康復診所(rehab)。

社群媒體上，關於安德絲表演的片段瘋傳，網友紛紛表示不解，且看得很尷尬，「額...這首國歌挺有趣的」、「唱到我耳朵要掉了」、「用一個詞描述就是尷尬」。事態發酵後，安德絲在Instagram回應稱，「實話實說，我昨晚喝醉了。我會自己進入康復診所，尋求幫助。昨天晚上那個人不是我。我對MLB、所有粉絲，以及我所愛的國家道歉。」

安德絲並非沒有實力的歌手。2020年，她的首張專輯「Lady Like」在公告牌音樂排行榜的新藝人榜單排名第一，這張專輯也被提名2021年最佳鄉村音樂專輯、她則被提名葛萊美最佳新藝人，最後敗給說唱歌手Megan Thee Stallion。兩年後，她的新歌「Wishful Drinking」又被提名葛萊美最佳鄉村音樂組合表演。

本周早些時候，她在社群媒體分享自己新歌「Colorado 9」即將於下周發布，並且接下來有兩場演出會在本月舉行。然而CNN報導，截至今日，這兩場演出都被取消了。

鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打...
鄉村歌手安德絲(Ingrid Andress)在美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽開賽前唱國歌太難聽挨批，後來承認當時醉酒。(美聯社)

社群媒體 葛萊美 MLB

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