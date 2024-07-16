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驚險…麥特戴蒙希臘度假竟遇「炸彈威脅」4000人急逃命

記者陳建嘉／即時報導
麥特戴蒙日前帶著妻子露西安娜度假，竟遇炸彈威脅。(路透資料照片)
麥特戴蒙日前帶著妻子露西安娜度假，竟遇炸彈威脅。(路透資料照片)

麥特戴蒙在電影「神鬼認證」系列化身英雄，對抗中情局派出的各路殺手，沒想到現實生活中竟遇炸彈威脅，他近日與老婆露西安娜與4個女兒，一家六口到希臘米科諾斯島度假，結果遇到恐怖炸彈威脅，4000人隨即疏散現場避難，幸好警方證實是場惡作劇，才解除危機。

外媒報導指出，麥特戴蒙最近與家人到希臘米科諾斯島度假，在新片上檔之前把握得來不易的休閒時光，在沙灘休息時，當地警方卻收到恐怖威脅，對方聲稱在島上的4個觀光景點放置了炸彈，連忙疏散目標地點的人群，可怕的是，麥特戴蒙所在的酒吧也是目標之一，警方立刻疏散現場約莫4000人，民眾也目擊麥特戴蒙與家人一起疏散，過程中非常配合，幸好最後證實只是虛驚一場。然則麥特戴蒙心情不受影響，事後仍與家人到海邊散步，老婆還換上比基尼，看起來心情不錯。

麥特戴蒙接下來攜手奧斯卡影帝老友凱西艾佛列克同台演出動作喜劇「鬧事之徒」，這也是兩人繼「心靈捕手」、「海邊的曼徹斯特」後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製，同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克也參與製片，故事描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

觀光 班艾佛列克 奧斯卡

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