驚險…麥特戴蒙希臘度假竟遇「炸彈威脅」4000人急逃命

麥特戴蒙日前帶著妻子露西安娜度假，竟遇炸彈威脅。(路透資料照片)

麥特戴蒙在電影「神鬼認證」系列化身英雄，對抗中情局派出的各路殺手，沒想到現實生活中竟遇炸彈威脅，他近日與老婆露西安娜與4個女兒，一家六口到希臘米科諾斯島度假，結果遇到恐怖炸彈威脅，4000人隨即疏散現場避難，幸好警方證實是場惡作劇，才解除危機。

外媒報導指出，麥特戴蒙最近與家人到希臘米科諾斯島度假，在新片上檔之前把握得來不易的休閒時光，在沙灘休息時，當地警方卻收到恐怖威脅，對方聲稱在島上的4個觀光 景點放置了炸彈，連忙疏散目標地點的人群，可怕的是，麥特戴蒙所在的酒吧也是目標之一，警方立刻疏散現場約莫4000人，民眾也目擊麥特戴蒙與家人一起疏散，過程中非常配合，幸好最後證實只是虛驚一場。然則麥特戴蒙心情不受影響，事後仍與家人到海邊散步，老婆還換上比基尼，看起來心情不錯。

麥特戴蒙接下來攜手奧斯卡 影帝老友凱西艾佛列克同台演出動作喜劇「鬧事之徒」，這也是兩人繼「心靈捕手」、「海邊的曼徹斯特」後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製，同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克 也參與製片，故事描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。