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為癌母籌醫藥費「性感出道」E奶女星43歲未嫁竟被嘲剩女

記者陳建嘉／即時報導
柳岩曝光往年心聲。圖／摘自微博
柳岩曝光往年心聲。圖／摘自微博

大陸女星柳岩憑著E奶性感身材與絕美臉蛋走紅，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，不僅在主持界小有名氣，她才華洋溢，更有著歌手身分，擁有不少死忠粉絲支持，外界也好奇她是否名花有主，只是最近她與媽媽一起參加綜藝節目時，柳岩媽媽竟然不斷吐槽，更稱柳岩是「剩女」。

在綜藝節目「我家那閨女2024」當中，柳岩媽媽現身，今年72歲，是一名退休老師，竟在節目公開抱怨女兒柳岩43歲仍不結婚，「她為什麼到現在還是個剩女？」雖然主持人吳昕連忙打圓場，柳岩媽媽仍繼續抱怨，「我一開始是想讓她找年紀大一點的，但現在她年紀本身那麼大，年輕小伙子看不上她，要找真只能找老頭子了」，隨後還爆料女兒的缺點，批評她不愛乾淨，「她一點都不講究，就愛撿東西吃」、「髒死了，女孩子一點都不文雅」，並說柳岩廚藝差，連切水果都不會。

傷心的是，柳岩原本是護理師，據悉當年她為了賺錢讓罹患直腸癌的母親治病，於是參加選秀，最終在主持人比賽中被經紀公司相中，成為主播，因為外貌美、身材好，因而以性感形象示人，如今卻被媽媽嘲諷，讓網友直呼看不下去，「柳岩媽媽看起來一點也不心疼女兒」、「別人媽媽參加的是『我家那閨女』，柳岩媽媽參加的是『我家那沒結婚生子還賊招人煩的倒霉閨女』」。

柳岩母親發言引爭議。圖／摘自YouTube
柳岩母親發言引爭議。圖／摘自YouTube

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