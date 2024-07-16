為癌母籌醫藥費「性感出道」E奶女星43歲未嫁竟被嘲剩女

柳岩曝光往年心聲。圖／摘自微博

大陸女星柳岩憑著E奶性感身材與絕美臉蛋走紅，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，不僅在主持界小有名氣，她才華洋溢，更有著歌手身分，擁有不少死忠粉絲支持，外界也好奇她是否名花有主，只是最近她與媽媽一起參加綜藝節目時，柳岩媽媽竟然不斷吐槽，更稱柳岩是「剩女」。

在綜藝節目「我家那閨女2024」當中，柳岩媽媽現身，今年72歲，是一名退休 老師，竟在節目公開抱怨女兒柳岩43歲仍不結婚，「她為什麼到現在還是個剩女？」雖然主持人吳昕連忙打圓場，柳岩媽媽仍繼續抱怨，「我一開始是想讓她找年紀大一點的，但現在她年紀本身那麼大，年輕小伙子看不上她，要找真只能找老頭子了」，隨後還爆料女兒的缺點，批評她不愛乾淨，「她一點都不講究，就愛撿東西吃」、「髒死了，女孩子一點都不文雅」，並說柳岩廚藝差，連切水果都不會。