我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人

紐奧良女導遊坐車裡疑被兩青少年射殺 掀移民政策論戰

稱霸95後小花… 趙露思抖音瀏覽量破120億 兩新劇未播先火

娛樂新聞組／即時報導
趙露思在「許我耀眼」中的造型多變。(取材自微博)
趙露思在「許我耀眼」中的造型多變。(取材自微博)

大陸新生代女星趙露思，憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數。據國際版抖音TikTok）總瀏覽量顯示，趙露思成功突破120億，是95後小花中的第一名。

外型甜美的趙露思除了演戲，唱歌和跳舞也難不倒她。在抖音上，她呈現了音樂、舞蹈、搞笑等多方面才藝，讓人眼睛一亮，而且她積極更新內容，讓表演才華和創作能力被大量粉絲看見。

近日，趙露思合作港星陳偉霆開拍新劇「許我耀眼」，短短幾周時間，趙露思就憑藉百變的造型屢創話題，在抖音話題播放量破6億，紅書標籤也破億，可說是未播先火。

從趙露思曝光的新造型中可見，她一會兒是幹練OL風，一會兒又走運動風，加上她適度秀出香肩和美腿，讓網友大讚趙露思「美翻天」。

有趣的是，趙露思日前秀出3套全黑造型，其中一套女霸總風的黑襯衫，與「媽媽」曾黎日前出席活動的穿搭撞衫，被網友笑稱「根本是偷穿媽媽的衣服出門工作」。

據悉，47歲的曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思的媽媽，兩人結下忘年姐妹情。

除了「許我耀眼」，趙露思和劉宇寧二搭的古裝劇「珠簾玉幕」也受到網友期待。

趙露思穿黑襯衫，變身女霸總。(取材自微博)
趙露思穿黑襯衫，變身女霸總。(取材自微博)

抖音 TikTok

上一則

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

延伸閱讀

陷「虛假宣傳」 抖音美妝一哥駱王宇宣布退款1.5億並退網

陷「虛假宣傳」 抖音美妝一哥駱王宇宣布退款1.5億並退網
TikTok拓海外在地生活服務 泰國、印尼測試上路

TikTok拓海外在地生活服務 泰國、印尼測試上路
虞書欣扮唐朝美人 蹭臉趙露思？

虞書欣扮唐朝美人 蹭臉趙露思？
虞書欣扮唐朝美人「蹭臉」趙露思？ 「誰比較美」兩家粉絲炒翻

虞書欣扮唐朝美人「蹭臉」趙露思？ 「誰比較美」兩家粉絲炒翻

熱門新聞

朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」