稱霸95後小花… 趙露思抖音瀏覽量破120億 兩新劇未播先火

趙露思在「許我耀眼」中的造型多變。(取材自微博)

大陸新生代女星趙露思，憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數。據國際版抖音 （TikTok ）總瀏覽量顯示，趙露思成功突破120億，是95後小花中的第一名。

外型甜美的趙露思除了演戲，唱歌和跳舞也難不倒她。在抖音上，她呈現了音樂、舞蹈、搞笑等多方面才藝，讓人眼睛一亮，而且她積極更新內容，讓表演才華和創作能力被大量粉絲看見。

近日，趙露思合作港星陳偉霆開拍新劇「許我耀眼」，短短幾周時間，趙露思就憑藉百變的造型屢創話題，在抖音話題播放量破6億，紅書標籤也破億，可說是未播先火。

從趙露思曝光的新造型中可見，她一會兒是幹練OL風，一會兒又走運動風，加上她適度秀出香肩和美腿，讓網友大讚趙露思「美翻天」。

有趣的是，趙露思日前秀出3套全黑造型，其中一套女霸總風的黑襯衫，與「媽媽」曾黎日前出席活動的穿搭撞衫，被網友笑稱「根本是偷穿媽媽的衣服出門工作」。

據悉，47歲的曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思的媽媽，兩人結下忘年姐妹情。