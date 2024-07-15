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暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

娛樂新聞組／即時報導
「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)
「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

隨著暑假開始，電影黃金檔期正式揭開序幕，據票務平台數據顯示，截至7月14日，大陸暑假檔期總票房已突破40億元(人民幣，下同)。但在諸多大片中，有一部「查拳風雲」格外引人注目，因為它的首日票房只有637元，上映4天也只進帳860元。這部電影的主演正是76歲的「火雲邪神」梁小龍。

「查拳風雲」講述查濟古鎮的一種古拳法，為爭奪拳譜發生的一系列的愛恨情仇，強調當代年輕人敢於丟棄利益而重拾正義，所有的利益在真情面前都是過往雲煙，回歸兄弟真情的故事。

由武打影星梁小龍掛帥的電影，當然以真功夫作為賣點，該片早在2019年拍攝，雪藏6年才重見天日。

有網友說，「看了梁小龍的『查拳風雲』後，突然覺得成龍的『傳說』也沒那麼難看了」，還有人說，「『火雲邪神』梁小龍是成龍的救星，因為它的劇情比AI換臉還難看」。據媒體分析，「查拳風雲」質感類似80年代港產功夫片，可能是觀眾對同類型電影已審美疲勞。

從目前票房來看，有網友分析，「查拳風雲」恐怕是暑假檔票房最慘的一部電影。

梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港演藝圈「四小龍」，1981年梁小龍因劇集「大俠霍元甲」暴紅，翌年他在「陳真」中擔正做主角，拳拳到肉的真功夫讓人大開眼界，但之後就沉寂多年。直到2004年，才在周星馳電影「功夫」中，以「火雲邪神」一角再次暴紅。

但梁小龍曾談及與星爺的關係及往事，一度拒認被星爺捧紅，還說「捧什麼呢，給我的片酬不夠我做一個月生意的錢」，相關言論曾引起熱議。

香港 李小龍 周星馳

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