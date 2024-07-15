黃子佼持有未成年性影像「認罪大轉彎」 今出庭改口否認犯罪

藝人黃子佼(中)持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天傳喚黃答辯，案情出現重大變化，黃一改認罪口供，否認犯罪。(記者王聖藜／攝影)

藝人黃子佼 無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天傳喚黃答辯，案情出現重大變化。黃一改認罪口供否認犯罪，質疑檢察官起訴證據，法官要求檢、辯遞狀表示意見，擇日再開庭。

影片來源：聯合新聞網

法官今天開傳票 要求黃子佼下午3時30分出庭，黃遲到20分鐘步入法庭，庭審進行近2小時結束，黃入出法院表情嚴肅。

黃子佼涉案移審後，曾請律師遞狀認罪，狀子記明盼法官給緩刑機會自新，不過，他今天開庭前更換律師，訴訟策略也「大轉彎」，否認犯罪，且質疑檢察官據以起訴的證據清單內容，法官請檢、辯近日再提書狀表示法律意見。

事實上，黃子佼曾2度認罪，檢方第1次偵辦時，處分黃緩起訴，命他繳120萬元(約3.9萬美元)緩起訴處分金，寫至少1200字悔過書，緩起訴期間2年，偵查出爐，群情譁然。

檢察官依職權再議，台灣高檢署認為偵查並不完備，發回地檢署重查，檢察官第2次偵辦時，黃子佼仍維持認罪答辯，檢方將他依兒少條例、無故持有未成年性影像罪起訴，法定刑度是1年以下有期徒刑。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警分案查辦，2023年8月4日對黃子佼搜索、約談，在黃的住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。

檢警調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」。創意私房論壇由綽號「老馬」的不詳人士自2012年起在美國租設網域牟利，黃子佼在2013年2月註冊加入會員，2017年8月到2023年7月在論壇購買性影像，存放在未加密的隨身硬碟裡。