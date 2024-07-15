超正女打仔李若希驚艷出道 背景起底竟是「超強學霸」

李若希為了角色努力接受武打訓練。(圖／天王國際影業提供)

今年在全球掀起熱潮的AI 科技結合3D裸眼黑科技的現代武俠新片「正氣之劍」(The Sword of Honor)，由新人女星李若希Celine Lee主演，帶領觀眾進入嶄新又虛實交織的奇幻世界。

「正氣之劍」見證傳統武俠與現代科技的完美融合，當時電影團隊在選角時，希望能找到「融合楊紫瓊與安潔莉娜裘莉 」的女打仔人選，經過多次海選與試鏡，由李若希出任這個重要的角色。

電影製作團隊表示，李若希作為新一代的演員，不僅擁有出色的外貌，更具備了優越的運動細胞和國際視野。

李若希的背景也在此時曝光，她在澳洲 及美國大學完成學業回國後，被電影公司相中，為了角色需要，她苦練泰拳及劍術，堪稱「學霸女打仔」。每週都要進行長時間的體能訓練和武術練習，她的敬業精神和刻苦努力贏得了導師和國際製片人的一致認可。

李若希在「正氣之劍」中挑戰自我，飾演一位英勇無畏的女主角，與AI技術完美結合，展現了驚人演技和靈動的表現力。電影的故事情節扣人心弦，講述了一段關於勇氣、忠誠和愛的武俠冒險。李若希在片中展現了她在學習期間所掌握的泰拳和劍術，為角色增添了不少真實感和說服力。

「正氣之劍」與美國及韓國的專業團隊合作，影片中的3D特效由最新的AI技術打造，讓觀眾置身於一個栩栩如生的時光穿梭奇幻宇宙中，在視覺效果和故事敘述上都達到一個全新高度。

李若希在片中不僅要面對複雜的動作戲，還要在虛擬特效場景中展現真實的情感。她的敬業精神和努力獲得了合作夥伴們的高度讚賞。製作團隊表示「李若希是個極具潛力的新人，她在「正氣之劍」中的表現讓我們看到了她作為一名優秀演員的巨大潛力。」