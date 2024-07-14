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明星開店「專宰粉絲」？白敬亭2片餅乾21元、王鶴棣吐司88元…

娛樂新聞組／即時報導
白敬亭又翻車，這次是因為天價餅乾事件。(取材自微博)
白敬亭又翻車，這次是因為天價餅乾事件。(取材自微博)

近年來，明星發展副業在演藝圈司空見慣，有人開餐廳、賣飲料，有人創立自己的服裝品牌，但明星店爆雷也時有耳聞。近日，男星白敬亭就因為「2片餅乾賣21元」(人民幣，下同)衝上熱搜，而王鶴棣88元吐司、趙露思36元泡芙也都引起網友議論，質疑「專宰粉絲」。

白敬亭今年2月才因為自創服裝潮牌的牛仔外套抽檢不合格，挨轟「賣得貴就算了，品質還不合格」，沒想到才短短幾個月，他有因為餅乾價格登上熱搜。

據悉，白敬亭6月間在上海徐匯區開了一家咖啡店，並特意推出白敬亭個人品牌的系列餅乾。據網友曬出的圖片可見，兩片裝小餅乾的價格為21元，而7片裝的小表情餅乾和字母餅乾售價則為29元。

針對價格，不少網友砲轟「真會割韭菜」、「賣超過1塊，我都會有被詐騙的感覺」、「包裝和倉鼠餅乾一樣」、「市場監督局不管管嗎？」但也有人表示，「明碼標價，又沒有強買強賣」。

其實，這不是白敬亭第一次翻車了，今年2月間，他的潮牌外套被抽檢ph值不合格，可能會引起皮膚過敏。但據悉，白敬亭店裡的外套動輒1、2000元以上，對多數消費者來說，並不算便宜。

無獨有偶，近日王鶴棣開的快閃麵包店，也因為價格問題引發爭議。

王鶴棣人紅是非多，他的潮牌日前與其他品牌聯名，在上海開設麵包快閃店，其中一條吐司最便宜88元人民幣、最貴118元人民幣，價錢被網友轟太不親民。而前陣子，趙露思經營的甜品店也被吐槽，一顆泡芙要價36人民幣，簡直是「天價泡芙」。

「2片餅乾賣21元」登上熱搜。(取材自微博)
「2片餅乾賣21元」登上熱搜。(取材自微博)

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