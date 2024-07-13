楊洋「前緋聞女友」喬欣祕婚了？ 網揭男方是「隱形富二代」

喬欣和楊洋的一段情當年傳得沸沸揚揚。(取材自微博)

因電視劇「歡樂頌」走紅的大陸女星喬欣，曾被傳與陸劇男神楊洋交往，兩人分手後，喬欣甚至被發現用私人帳號抒發情緒，一度掀起熱議。近日，喬欣被網友拍到和一名男子出現在日本 ，兩人互動親密，甚至爆出已祕密結婚，而男子富二代身分也被起底。

從網友曬出的視頻可見，喬欣和一名男子出現在日本京都清水寺附近，該男子不但貼心幫喬欣撐傘，還親密摟著她的腰。隨著視頻在網上瘋傳，有網友在留言區爆料，喬欣其實在去年就已秘密結婚了，而男方正是鴻榮源集團的二公子賴柏霖，是個不折不扣的富二代。

據悉，鴻榮源集團是深圳知名房地產 開發商，身為該集團二公子的賴伯霖，目前擔任副總裁及深圳柏霖控股董事長，同時也涉足金融投資 領域，是利安人壽的第二大股東和廣東華興銀行的第四大股東，身家不凡。

其實，喬欣與賴伯霖的戀情並非空穴來風，早在兩年前，就有網友偶遇兩人一同出遊，如今，隨著喬欣在日本的照片被曝光，似乎坐實這段戀情。

眾所周知，喬欣和楊洋曾被傳有一段情，連喬欣的助理也曾公開爆料，楊洋2018年到2019年的所有女友視角照片都是喬欣拍的，兩人曾被直擊情人節一起逛倫敦超市，但楊洋在戀情曝光後火速分手。而喬欣在微博小號中，記錄了戀愛心情，以及分手後的怨懟。