我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現場圖輯／槍響那刻 川普嘴唇、臉頰和右耳都有血跡

川普遇槍擊 現場急喊趴下 他帶血起身高呼三聲「Fight」

才因「滑跪」險墜舞台… 劉德華「嗓子疲憊」 網建議學伍佰「這招」

娛樂新聞組／即時報導
日前才因「滑跪」嚇壞粉絲的劉德華，又傳出嗓子疲憊的狀況。(取材自微博)
日前才因「滑跪」嚇壞粉絲的劉德華，又傳出嗓子疲憊的狀況。(取材自微博)

香港天王劉德華舉辦全新巡演，不久前在上海場才因「滑跪」演出，差點跌落舞台，嚇壞一票人。沒想到時隔沒幾天，劉德華出現嗓子疲憊，疑似受傷的情況，讓粉絲好擔心。

紅星新聞報導，劉德華12日結束上海演唱會結束後，網上出現了很多劉德華在演唱過程中，出現嗓音、體力疲憊的視頻，其中包括劉德華站在升降台上，透過手勢不斷表達出「讓舞台下降，想喝水」的訊息，還有人發現，劉德華唱同一首歌的嗓音出現明顯變化。

據網友表示，「今晚演唱中途有一首歌他嗓子有點不舒服，示意要下升降台喝水」、「華哥今晚上海巡演中，嗓子似乎有些受傷」、「明顯聽到華哥嗓子的疲憊」。

對此，粉絲紛紛表示心疼與關懷，「希望華仔不要太拚命」、「敬業精神讓人感動」，但也有人建議他可以像伍佰那樣，「不要全部自己唱，讓觀眾一起大合唱」，還有人表示，就算劉德華只是坐在台上與大家聊天，也讓人心滿意足。

其實，粉絲們之所以對劉德華嗓子那麼關心，是因為2018年12月，劉德華在香港紅館舉行的演唱會上，唱到第三首歌時，因喉嚨發炎發不出聲音，無法繼續再唱，只好中止演唱會。當晚在舞台上，劉德華向粉絲們鄭重地道歉，一度忍不住落淚。

據悉，62歲的劉德華面對工作一向全力以赴，他在演唱會上快歌、慢歌一手包，連唱跳也一點都不馬虎，只為了呈現最好的演出，卻忽略了自己的身體狀況。

香港

上一則

華莎高雄辣尬宣美 Red Velvet瑟琪挨罵先道歉

延伸閱讀

劉德華開唱黃牛票6.8萬 原價30倍 「1原因」歌迷照埋單

劉德華開唱黃牛票6.8萬 原價30倍 「1原因」歌迷照埋單
劉德華上海個唱險墮台 朱麗蒨意外曝暱稱

劉德華上海個唱險墮台 朱麗蒨意外曝暱稱
劉德華上海開唱 2度險墜舞台 網嚇壞：別這麼賣命

劉德華上海開唱 2度險墜舞台 網嚇壞：別這麼賣命
劉德華上海開唱「兩度」險摔落舞台 網嚇壞：別這麼賣命了

劉德華上海開唱「兩度」險摔落舞台 網嚇壞：別這麼賣命了

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遇槍擊 特勤局證實：1與會者身亡 另有2重傷

不斷更新／川普遇槍擊 特勤局證實：1與會者身亡 另有2重傷
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復