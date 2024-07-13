「大熊餐廳」神廚自爆入戲深 下戲竟還收盤子

「大熊餐廳」主角萊昂內爾博伊斯(左起)、阿尤艾德維利以及麗莎科倫扎亞斯接受本報專訪暢談拍攝趣事。圖／Disney+提供

創業神劇「大熊餐廳」第3季即將上檔，劇中主角「主廚」阿尤艾德維利、「甜點師」萊昂內爾博伊斯以及「資深廚師」麗莎科倫扎亞斯接受本報專訪，3位主角提到拍戲前，不僅要烹飪訓練，也要培訓餐廳禮儀，阿尤笑稱後來每次去餐廳吃飯，都會不由自主幫忙收盤子，「服務生還會阻止我，叫我別做了」。

阿尤飾演才華洋溢但缺乏經驗的年輕廚師「辛妮」，被傑瑞米艾倫懷特飾演的餐廳老闆「卡門」拔擢成為餐廳主廚，卻得迎接一連串衝突，阿尤更以該劇拿下艾美獎 最佳女配角，這次再度回歸，她坦言仍有不小壓力，「雖然前兩季獲得非常棒的肯定，還拿到多項艾美獎、金球獎 ，說沒壓力是騙人的，而劇組夥伴真的很可愛，只要跟他們在一起就很開心」。

雖然拍到第3季，不過阿尤強調會帶給觀眾不少新鮮感，「我們持續挖掘角色之間的情感，還有開餐廳之後遇到的種種問題」，不過阿尤笑稱，自己在最新一季的料理戲與之前相比較少，「我這次沒有特別加強烹飪技巧，但有幾次與男主角傑瑞米一起作菜，只能說他越來越厲害，比我好多了」，但也調皮笑稱，「不過以前我比較厲害哦」。