許光漢見習好友浪漫婚禮 認了想談戀愛 正在努力中

許光漢近期在全亞洲到處飛，已經很久沒在自己床上睡覺。記者沈昱嘉／攝影

許光漢 昨日難得回台參加韓系品牌活動，現場約有3百名粉絲到場，他提到日前雖然忙碌，但仍抽空參加「落日飛車」團員國國的婚禮，還特地飛到泰國 蘇美島，而見習婚禮後是否也想談戀愛，單身的他直言當然想，「工作與戀愛都要兼顧，這樣人生才會比較充實、圓滿，不過態度還是隨緣啦」。

許光漢在演藝圈擁有好人緣，最近演出落日飛車、HYUKOH合作最新MV「Antenna」，另一主角還是王菲的女兒竇靖童，他直誇竇靖童人很NICE，下戲後還會一起去喝一杯。他與風靡全亞洲的新男神「善宰」邊佑錫也是好友，兩人還是同年同月同日生，邊佑錫來台開見面會時，許光漢還有送花致意，「因為我們有共同認識的工作人員，有一次他有空檔，我們還有一起吃飯，過程很開心」。