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「神鬼戰士II」超越阿湯哥 預告狂破1.8億次點閱

記者陳建嘉／即時報導
「神鬼戰士II」預告大破派拉蒙影業紀錄，已達1.8億次點閱。圖／UIP提供
「神鬼戰士II」預告大破派拉蒙影業紀錄，已達1.8億次點閱。圖／UIP提供

「神鬼戰士II」終於推出磅礡史詩預告，由影集「正常人」男星保羅梅斯卡接替前一集壯烈犧牲的羅素克洛成為新一代主角，更找來影帝丹佐華盛頓加盟演出，前集角色包括康妮尼爾森、狄蒙杭蘇也都回歸，預告開播以來已經大破派拉蒙紀錄，更在發布首24小時達到1.28億次瀏覽量，超過湯姆克魯斯最賣座電影「捍衛戰士：獨行俠」的7500萬次，目前已達1.8億次，該片被譽為派拉蒙影業年度最寄予厚望的大片，果然當之無愧。

「神鬼戰士II」敘述前一集王后露西拉的兒子盧賽斯在面對第一集的慘痛歷史之後，母親將他送往非洲北部的努米底亞生活，就為了躲避羅馬朝廷的官場鬥爭，他雖過著簡單平靜的生活，但始終對羅馬軍團充滿恨意，而在成年後，佩德羅帕斯卡飾演的馬庫將軍率領的勢力入侵他在努米底亞的家鄉，並將它俘虜丟置在羅馬競技場，種種不公不義也讓他回想起多年前崇敬的「神鬼戰士」麥希穆斯，要繼續在競技場掀起一場腥風血雨的革命，這集主要反派便是兄弟皇帝帝卡拉卡拉和蓋塔，分別由佛列德海辛爾和喬瑟夫昆恩飾演。

影帝丹佐華盛頓則在片中飾演城府深沉的軍火商，他過去曾是奴隸，因而對皇帝懷恨在心，計畫要將這些奴隸化身「角鬥士」互相殺戮來進行娛樂，而他的背後似乎隱藏著更大的動機，「神鬼戰士II」將於11月15日搶先全美在台上映。

「神鬼戰士II」預告大破派拉蒙影業紀錄，已達1.8億次點閱。圖／UIP提供
「神鬼戰士II」預告大破派拉蒙影業紀錄，已達1.8億次點閱。圖／UIP提供

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