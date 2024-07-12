警方：亞歷鮑德溫拍片現場 演員彈藥帶內有實彈

男星亞歷鮑德溫抵達新墨西哥州聖塔菲的法院接受審判。路透

男星亞歷鮑德溫 因2021年在片場持道具槍誤殺攝影指導而受審。警方技術人員今天作證時表示，在拍攝現場發現亞歷鮑德溫和另一名演員的彈藥帶中，存有真的子彈。

法新社報導，66歲的亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年10月因攝影師賀勤茲（Halyna Hutchins）在電影Rust拍攝現場遭槍擊身亡，被控犯下過失殺人罪。

這位以電視情境喜劇「超級製作人」（30 Rock）聞名的演員，在拍攝地點的教堂排練時，手持一把道具的左輪手槍，但槍中突然射出真的子彈，擊斃賀勤茲並打傷了導演。

犯罪現場技術人員波佩爾（Marissa Poppell）作證時說，在電影拍攝現場，許多真的子彈與假的子彈混合在一起。

這場官司是在電影拍攝現場的新墨西哥州 聖塔菲（Santa Fe）進行，波佩爾在審理第2天接受亞歷鮑德溫律師史派洛（Alex Spiro）的質詢時表示，在亞歷鮑德溫的彈藥帶中發現了1枚真的子彈。

陪審團同時也看到道具車上彈藥箱的照片，裡面有真的子彈與假的子彈，基本上無法分辨。

檢察官強生（Erlinda Ocampo Johnson）昨天在開場陳述中，指控亞歷鮑德溫違反基本的槍枝安全規則，並使用致命武器進行「假扮」遊戲。

強生說，亞歷鮑德溫在片場表現「魯莽」，「沒有適當考慮他人安全」，據稱他對武器訓練並未認真以待，經常用槍指著片場的人。

亞歷鮑德溫的罪名如果成立，將面臨最高18個月徒刑。

亞歷鮑德溫的律師史派洛，手上客戶還包括馬斯克 （Elon Musk）和饒舌歌手Jay-Z等人，他表示亞歷鮑德溫沒有理由相信槍內可能裝了子彈，同時身為演員，檢查武器也不是他的責任。

受害者賀勤茲來自烏克蘭，正在好萊塢發展她的攝影生涯，不幸於42歲遇害。

這場悲劇發生在博南薩溪牧場（Bonanza Creek Ranch）的一間小教堂，當地是西部片的歷史景點，結果排練時出了意外。

同樣參與該片的道具軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez），今年也遭到同一法庭定罪，目前正服刑18個月。這場官司的審理定於19日結束，隨後陪審團將進行審議。