我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

改名換姓重投簡歷立得面試 非裔男告公司種族歧視

長者增加蛋白質 應多吃這食物

「鬼店」女主角離世 享壽75歲 丈夫認「受了很多苦」

記者陳建嘉／即時報導
「鬼店」女主角雪莉杜瓦的駭人演出是影史經典。圖／摘自X
「鬼店」女主角雪莉杜瓦的駭人演出是影史經典。圖／摘自X

雪莉杜瓦曾演紅史丹利庫布利克、勞勃阿特曼等多部電影，更以「鬼店」的精湛演出廣為人知，她曾於本月7日度過75歲生日，未料今天傳出死訊，她的丈夫丹吉爾洛伊也證實此事，並表示她是因為糖尿病併發症，最後在睡夢中離世，丹也感性表示「我親愛的、甜蜜的以及美好的生命伴侶及朋友離開了我們，她最近受了太多的苦，現在她自由了。自由翱翔吧，美麗的雪萊」。

雪莉杜瓦活躍於7、80年代，曾與羅賓威廉斯（Robin Williams）合作賣座喜劇「大力水手」，與名導勞勃阿特曼（Robert Altman）合作過「納許維爾」，更以「三女性」獲得坎城影展影后，但她卻在2002年演出「Manna from Heaven」隔沒多久之後選擇退隱，外傳是精神疾病因素，直到2023年才再度回歸影壇，而她去年接受「時人」訪問，提到自己從好萊塢消失，主要是因為從90年代開始，她的片酬開始減少，加上哥哥被診斷患有脊椎癌後，決定收拾行李搬回德州，「這是我休假時間最長的一次，但這是出於非常重要的原因，我與家人再次有了聯繫。」

外傳雪莉拍攝「鬼店」與導演史丹利庫布利克鬧翻，更傳出她遭受導演在片場的精神虐待，但她回憶從前仍相當開心，更說每當她在電視上看到自己的電影時，總會停下腳步，「這個頻道有『大力水手』，那個頻道是『鬼店』，天哪這是兩部完全不同的電影，某種程度上我覺得『天啊！我好棒』」！

75歲雪莉去年推出新電影「The Forest Hills」，近況已是白髮蒼蒼、...
75歲雪莉去年推出新電影「The Forest Hills」，近況已是白髮蒼蒼、缺牙。圖／摘自YouTube
「鬼店」雪莉杜瓦與傑克尼柯遜合作是影史經典。圖／摘自X
「鬼店」雪莉杜瓦與傑克尼柯遜合作是影史經典。圖／摘自X

德州 併發症 坎城影展

上一則

尼可拉斯凱吉長子「攻擊母親」被捕 父繳15萬獲保釋

延伸閱讀

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓
攜手史蒂芬史匹柏推「龍捲風暴」奧斯卡名導憶親歷龍捲風

攜手史蒂芬史匹柏推「龍捲風暴」奧斯卡名導憶親歷龍捲風
不讓亞馬遜全賺走 美多家零售商「開學促銷」提前開跑

不讓亞馬遜全賺走 美多家零售商「開學促銷」提前開跑
等了15年 史嘉蕾喬韓森確定參演「侏羅紀4」

等了15年 史嘉蕾喬韓森確定參演「侏羅紀4」

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57

超人氣

更多 >
星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%