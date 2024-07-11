「鬼店」女主角離世 享壽75歲 丈夫認「受了很多苦」

「鬼店」女主角雪莉杜瓦的駭人演出是影史經典。圖／摘自X

雪莉杜瓦曾演紅史丹利庫布利克、勞勃阿特曼等多部電影，更以「鬼店」的精湛演出廣為人知，她曾於本月7日度過75歲生日，未料今天傳出死訊，她的丈夫丹吉爾洛伊也證實此事，並表示她是因為糖尿病併發症 ，最後在睡夢中離世，丹也感性表示「我親愛的、甜蜜的以及美好的生命伴侶及朋友離開了我們，她最近受了太多的苦，現在她自由了。自由翱翔吧，美麗的雪萊」。

雪莉杜瓦活躍於7、80年代，曾與羅賓威廉斯（Robin Williams）合作賣座喜劇「大力水手」，與名導勞勃阿特曼（Robert Altman）合作過「納許維爾」，更以「三女性」獲得坎城影展 影后，但她卻在2002年演出「Manna from Heaven」隔沒多久之後選擇退隱，外傳是精神疾病因素，直到2023年才再度回歸影壇，而她去年接受「時人」訪問，提到自己從好萊塢消失，主要是因為從90年代開始，她的片酬開始減少，加上哥哥被診斷患有脊椎癌後，決定收拾行李搬回德州 ，「這是我休假時間最長的一次，但這是出於非常重要的原因，我與家人再次有了聯繫。」