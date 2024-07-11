尼可拉斯凱吉長子「攻擊母親」被捕 父繳15萬獲保釋

尼可拉斯凱吉和兒子威斯頓凱吉。圖截自IG

尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage）從事音樂事業的長子威斯頓凱吉（Weston Cage）因持「致命性武器」襲擊他人被捕，而他攻擊的對象竟是他的母親，尼可拉斯凱吉的前妻克里斯蒂娜富爾頓（Christina Fulton）。

據《美國周刊（Us Weekly）》報導，威斯頓凱吉於10日遭洛杉磯 警方逮捕，父親繳了保釋金15萬美元，他已獲保釋。而他遭逮與4月攻擊其母克里斯蒂娜的案件有關。

根據專門報導名流八卦的TMZ，威斯頓在4月28日晚上，於克莉絲汀娜位於洛杉磯的住所內和她爭吵後才動手，事後克莉絲汀娜在停車場被拍到一隻眼角瘀青的樣子，顯然真的受了傷。警方抵達時威斯頓已經離去。可是TMZ引述克莉絲汀娜身旁人員的說法，堅稱是兒子心情不好，她被通知返家處理，她也不認為跟兒子有起爭執，希望外界尊重她的隱私。

根據5月初《時人（PEOPLE）》雜誌報導，克里斯蒂娜當時否認事發前與兒子爭吵，表示是收到兒子友人求助表示威斯頓處於精神崩潰的狀態，她到現場迅速採取行動，以確保兒子安全。克里斯蒂娜還表示她一直盡力力在幫兒子解決心理健康方面的問題。威斯頓凱吉2011年與前妻發生爭執並被對方指控家暴 ，2017年酒駕肇逃被捕。而他一直在與藥物濫用問題鬥爭。

綜合媒體報導，現年33歲的威斯頓不但有自己的樂團，也曾在電影中露臉。尼可拉斯凱吉和克莉絲汀娜生下他之後沒兩年就分手，並沒有結婚。他也被傳有嚴重的情緒問題，曾在2011年涉入打鬥事件後被關進精神病院，當時克莉絲汀娜在訪問中，痛斥尼可拉斯凱吉對威斯頓不太聞問，害慘了威斯頓，表示兒子從小到大都是自己獨力撫養，尼可拉斯凱吉只忙著當演員。可是威斯頓長大後和尼可拉斯凱吉仍然會碰面，威斯頓在父親生日時也會發布彼此的合照、祝他生日快樂，顯然父子間還不至於完全沒有感情。