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攜手史蒂芬史匹柏推「龍捲風暴」奧斯卡名導憶親歷龍捲風

記者黃保慧／即時報導
「龍捲風暴」7月17日上映。圖／華納兄弟提供
「龍捲風暴」7月17日上映。圖／華納兄弟提供

導演鄭李爍聯手大導演史蒂芬史匹柏推出「龍捲風暴」，日前在英國倫敦舉行世界首映，映後獲觀眾好評。鄭李爍從小在奧克拉荷馬州界的阿肯色州西北部長大，也曾歷龍捲風襲擊，所以「龍捲風」的上映時對他意義重大。

鄭李爍2020年以半自傳影片「夢想之地」贏得2020年日舞影展評審團大獎和觀眾獎，獲金球獎最佳外語片、第93屆奧斯卡金像獎最佳導演和最佳原創劇本獎提名，如今攜手史蒂芬史匹柏推出「龍捲風暴」，也喚起他的記憶，他分享：「我當時在念高中，我們全家去看了那部電影。我很清楚記得開場戲，有一家人在晚上逃避龍捲風的襲擊，我記得我轉頭跟我家人說：『嘿！那就是我們呀！』我們全家都很喜歡那部電影，所以執導『龍捲風暴』對我來說就像是兜了一大圈又回到原點，規模超級龐大，卻充滿個人色彩的電影。」

劇組在奧克拉荷馬州的拍攝期間，也常常會因為真實的惡劣天氣而停拍。安東尼拉莫斯（飾演 哈維）也分享，在他們開拍的第一晚，結束後去餐廳吃飯，但窗戶突然開始震動，因為外面的強風正在猛烈吹襲窗戶，讓他大驚失色。

「龍捲風暴」的一切圍繞社區、家園，以及這種共同的熱愛，能夠以敬畏及驚嘆的視角仰望天空，片中的臨時演員都是真實的風暴追逐者。葛倫鮑威爾（飾演 泰勒）說：「我們位於龍捲風的聖地，有些劇組人員會趁拍片空檔，跑去追逐風暴，真的是很獨特的經驗。大家在現實生活中都看過雲層，但是很少人真正了解它們，那就是這種災難大片的魔力，這能勾起人們的好奇心，以及對每天都能見到的東西感興趣。」導演最後說：「這部電影是關於科學、希望，以及一群人同心協力解決問題，也是關於敬畏、崇敬、尊重，以及熱愛大自然。」

「龍捲風暴」7月17日上映。圖／華納兄弟提供
「龍捲風暴」7月17日上映。圖／華納兄弟提供

龍捲風 奧克拉荷馬州 阿肯色州

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