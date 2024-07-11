攜手史蒂芬史匹柏推「龍捲風暴」奧斯卡名導憶親歷龍捲風

「龍捲風暴」7月17日上映。圖／華納兄弟提供

導演鄭李爍聯手大導演史蒂芬史匹柏推出「龍捲風 暴」，日前在英國倫敦舉行世界首映，映後獲觀眾好評。鄭李爍從小在奧克拉荷馬州 界的阿肯色州 西北部長大，也曾歷龍捲風襲擊，所以「龍捲風」的上映時對他意義重大。

鄭李爍2020年以半自傳影片「夢想之地」贏得2020年日舞影展評審團大獎和觀眾獎，獲金球獎最佳外語片、第93屆奧斯卡金像獎最佳導演和最佳原創劇本獎提名，如今攜手史蒂芬史匹柏推出「龍捲風暴」，也喚起他的記憶，他分享：「我當時在念高中，我們全家去看了那部電影。我很清楚記得開場戲，有一家人在晚上逃避龍捲風的襲擊，我記得我轉頭跟我家人說：『嘿！那就是我們呀！』我們全家都很喜歡那部電影，所以執導『龍捲風暴』對我來說就像是兜了一大圈又回到原點，規模超級龐大，卻充滿個人色彩的電影。」

劇組在奧克拉荷馬州的拍攝期間，也常常會因為真實的惡劣天氣而停拍。安東尼拉莫斯（飾演 哈維）也分享，在他們開拍的第一晚，結束後去餐廳吃飯，但窗戶突然開始震動，因為外面的強風正在猛烈吹襲窗戶，讓他大驚失色。