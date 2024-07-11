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工作失約 唐治平出聲了 急奔基隆冒雨「找媽媽」

記者陳慧貞／即時報導
愛爾麗集團總裁常如山(右)聘唐治平(左)為泰拳教練。(圖／愛爾麗提供)
愛爾麗集團總裁常如山(右)聘唐治平(左)為泰拳教練。(圖／愛爾麗提供)

唐治平母上個月陳屍在住家頂樓，事隔1個多月過去，他仍堅決不認母屍，日前檢方透過齒模比對確認身分，他僅稱「震撼」，堅持「媽媽只是離家」的理由不變。

近期他接受愛爾麗醫療集團總裁常如山聘為泰拳教練，原定昨下午2時30分與格鬥選手青柳克明切磋交流，但時間經過1小時，唐治平仍不見人影，事後才得知他竟跑到基隆「找媽媽」。

唐治平堅持不認母屍，數度成為新聞焦點，他也多次被拍在街頭閒晃，狀況令人憂心，而他擅長泰拳，愛爾麗醫療集團總裁常如山認為與其給予金錢援助，不如給一份穩定工作，以10萬元(約3244美元)、30堂課聘他為泰拳教練，並送一部名車給他作為代步工具，也約好於11日下午與格鬥選手青柳克明在愛爾麗內湖總部健身中心對打切磋拳技，豈料約定時間到，青柳克明早已暖身完畢，仍遲遲等不到唐治平現身，集團人員打電話給他，也處於失聯狀態。

唐治平日前開心找到新工作。(圖／愛爾麗提供)
唐治平日前開心找到新工作。(圖／愛爾麗提供)

事後，唐治平解釋，因以為這場約只是簡單吃晚餐，不知要對打，加上有朋友告知在基隆看到疑似媽媽的身影，「所以我就衝來啦，結果沒找到人，唉，最近發生很多奇怪的事，我現在就在基隆啊，雨下好大」，隨後又說：「我朋友是大陸人，大概也不靠譜。」

唐治平坦言，原租屋處10日租約就到期，他因還在找房子，於是請房東延後至15日再搬家，直言自己最近狀況一直不好、心情也很亂，關於和青柳克明失約一事，他說：「最近都沒辦法出門，走到哪都會被警察盤查，我會跟常董說抱歉我失約了，但我不知道有媒體要來。」

至於心情很亂，是否會想找心理諮商？唐治平斬釘截鐵拒絕：「我不需要心理諮商。」

青柳克明獨自打拳。(記者吳致碩／攝影)
青柳克明獨自打拳。(記者吳致碩／攝影)
愛爾麗集團總裁常如山(右)聘唐治平(左)為泰拳教練。(圖／愛爾麗提供)
愛爾麗集團總裁常如山(右)聘唐治平(左)為泰拳教練。(圖／愛爾麗提供)
青柳克明受訪。(記者吳致碩／攝影)
青柳克明受訪。(記者吳致碩／攝影)

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