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黃子韜被喊老公… 嗆粉絲「別再幻想」 上萬網友轟「少臭美」

娛樂新聞組／即時報導
黃子韜在直播時要網友別再幻想，引來撻伐。(取材自微博)
黃子韜在直播時要網友別再幻想，引來撻伐。(取材自微博)

身為藝人，難免會被粉絲們吹捧成「男神」、「女神」，甚至喊起「老公」、「老婆」。近日，大陸男星黃子韜在直播時，突然要網友別再幻想，還說「手都牽不著還老公，真逗」，此番言論引起網友怒批，「少臭美了」、「到底有誰喜歡他啊」，相關留言迅速破萬。

黃子韜曾是韓團EXO成員，在父親病逝後，繼承了200多億元人民幣遺產，除了唱歌、演戲之外，他也開了自己的娛樂公司，活躍於圈內。

日前，黃子韜開直播探討粉絲們的行為，指出，「你們不要再幻想了，我之前不是打破過你們嗎？老是幻想來幻想去的，一天到晚還老公、老公真逗，手都牽不著還老公，真逗，不要做這種幻想，好好踏踏實實地過好自己的生活。」

相關視頻傳開後，引來不少網友吐槽，「作為藝人，沒有一個代表作，唱功稀爛，演技極差，誰要粉他」、「他有啥值得大家幻想的啊？」、「還以為自己真性情呢」、「你也太把自己當一回事了」、「他這幾年在娛樂圈除了戀愛還有什麼成就嗎」。但也有人選擇挺他，認為他說的沒錯，「瘋狂追星確實太不理智」。

據悉，黃子韜與旗下藝人徐藝洋的戀情盛傳已久，早前更爆出男方求婚成功，但對於戀情他們仍然從未作出回應。近日，他以出品人身分製作的綜藝節目「跟我出遊吧」播出，二人被質疑公然大耍花槍，女方又發表「我們公開吧」言論引來不少關注，但不少網友對他們極度反感，大家早已心知肚明又不公開，覺得他們沒完沒了的在炒作。

黃子韜與旗下藝人徐藝洋的戀情盛傳已久。(取材自微博)
黃子韜與旗下藝人徐藝洋的戀情盛傳已久。(取材自微博)

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