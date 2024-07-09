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前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點

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前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點

娛樂新聞組／即時報導
郭晉安出席活動回應前妻「見死不救」的指控。（取材自微博）
郭晉安出席活動回應前妻「見死不救」的指控。（取材自微博）

香港59歲男星郭晉安曾三度獲封香港視帝，前妻歐倩怡早前上節目訪問，提到4年前曾患大病險死，卻被枕邊人郭晉安漠視「見死不救」，引發各界議論，郭晉安日前出席活動對此回應表示，「不是真的事情不想講」，「都已經分開了各有各的生活」，也不會去問對方為何這樣講。

郭晉安2006年與小15歲女星歐倩怡結婚，兩人生下一對兒女，兩人5月突宣布離婚，郭晉安名下持有的9千萬港幣房產，歐倩怡過去因嫌麻煩，沒有一起登記。

綜合媒體報導，歐倩怡早前接受楊詩敏網上節目訪問提到4年前曾患大病險死，當時發燒不退，呼吸困難，更出現失禁情況，之後更暈倒，醒來時頭塞進痰罐，卻被枕邊人漠視，沒去協助送院，被形容為「見死不救」。

郭晉安9日出席新電視劇「金式森林」探班活動時回應此事；他說，「不是真的事情不想講，唯一可以講的是，我屋企間房是套房，不會有痰罐。」被追問覺得歐倩怡為何要這樣講時，「都已經分開了各有各的生活，亦好難控制到別人講什麼，而且不是真的。」難道歐倩怡作出來？他說：「你問她吧！」

不過媒體提及是否擔心孩子受到這個話題的影響，郭晉安表示，會給孩子做心理輔導。

至於被問及前妻歐倩怡承認在網上用交友軟體一事，他回應：「她是代表她自己，我不會再因為她的事作出任何的表態。至於會否祝福前妻找到另外一半，他說：「會祝福，其實每一個人條路都有自己的選擇。」

郭晉安與前妻歐倩怡傳出爭議話題。（取材自微博）
郭晉安與前妻歐倩怡傳出爭議話題。（取材自微博）

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