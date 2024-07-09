成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

動作巨星成龍新作「傳說」12日將在中國上映，近日網上流傳他於電影中「回春」的樣子，原來是靠AI （人工智能 ）換臉重返廿多歲，然而效果卻不似預期，不少人指成龍哭的樣子好像在笑，讓人出戲。

綜合媒體報導，成本逾3億元人民幣的「傳說」，講述成龍飾演的「陳教授」的前世今生故事，由於劇情涉及不同年代背景，為了讓成龍重返廿多歲的小鮮肉狀態，劇組用上AI換臉技術。可是看過優先場的觀眾，對於成龍「回春」的效果似乎不太滿意，不少人指成龍哭的樣子似在笑，令人出戲，現場觀眾都忍不住笑出聲。

此外，也有網友指電影或濫用換臉技術，觀眾根本分不清是否演員本人演出。

成龍透過過電影「再少年」，對此他幽默表示：「還是喜歡我現在的樣子，很開心自己可以變老。」

導演唐季禮則表示，AI還原大哥27歲樣貌的是想讓年輕人看到成龍大哥最帥的樣子：「現在很多年輕人只知道成龍大哥有今天這樣的成就，但並不了解他是怎麼火起來的，是如何從年輕的時候一步步拚到今天的。他那麼帥還那麼拚，所以才有今天的大哥。」