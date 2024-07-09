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檢警「齒模比對」確認遺體是親媽 唐治平盼母回家夢碎

記者陳慧貞／即時報導
唐治平近來身心狀況讓外界十分擔憂。（本報系資料照）
唐治平近來身心狀況讓外界十分擔憂。（本報系資料照）

唐治平母親上個月(6月)被發現陳屍社區頂樓，但他兩度看過遺體卻堅決不認屍，直到8日領屍最後期限到，他仍拒領母親死亡證明，連近日搬家也搬到原租處附近，只因「怕離家的媽媽找不到」。因唐治平的堅不認屍，唐母遺體放置新北市立殯儀館已逾1月，檢警進行遺體齒模比對，確認就是唐母，唐治平經紀人則回應：「我們會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同的。」

唐母事件爆發後，唐治平超過月餘一直是新聞的焦點，最令人費解的是他的堅決不認屍，曾看住家監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但又說頂樓陳屍者非母親，認定媽媽只是離家幾天就會回家，對於是否因經濟問題而不願處理母後事，這些日子以來外界也伸出援手，希望幫忙處理，但唐治平也一一拒絕，不願接受母親死亡，只說若媽媽一直沒回家，就會去報失蹤人口協尋。

唐治平堅不認屍，卻經常被直擊在街頭閒晃，甚至脫掉上半身，露出瘦到皮包骨的身材，碰到路人的關心也拒絕，甚至將台灣居留證扔掉嚷嚷著想回泰國，狀態相當不穩定，經紀人和友人輪流陪伴，想幫忙卻也無計可施。

而隨著唐母遺體領回期限到期，唐治平依然沒有任何動作，就連近日演藝工會理事長曹雨婷關心他近況，獲知他最近搬到原租處附近，原因是「怕媽媽回家找不到」，更令人心酸。9日檢警調查，根據唐母生前到牙科就診紀錄，經齒模比對，確認確實是唐母，全案將交由警方依規定公告、收埋，但由於該案狀況特殊，屆時若無親屬認領，預計由殯葬處土葬，避免後續爭議，但唐治平依然不相信遺體是母親，不相信母親「永遠不會回來了」。

唐治平（右）狀況特別，演藝圈不少人想伸援手相助，左為經紀人小恬。（本報系資料照）
唐治平（右）狀況特別，演藝圈不少人想伸援手相助，左為經紀人小恬。（本報系資料照）

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