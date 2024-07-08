我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帕金森氏症專家傳8進白宮會拜登醫師？ 白宮否認

你鷹派還是鴿派？ 金山灣區捷運「請鷹驅鴿」爆兩派大戰

用餐常被問星座 唐綺陽接戲演美食評論家「都是吃真的」

記者黃保慧／即時報導
唐綺陽。(記者王聰賢／攝影)
唐綺陽。(記者王聰賢／攝影)

唐綺陽（國師）在「都市懼集」裡飾演刁鑽的美食評論家，8日出席首映，透露拍攝進食戲都是「吃真的」，吃了8小時還打包，笑稱：「演戲真的很不容易。」而戲外她是好客人，為故大家面子，大部分都會給5顆星，最少也會有4顆星，因此她笑說：「所以後來我不太相信評論。」

唐綺陽熱愛美食，對於環境、裝潢不是那麼在意，最在意的是美味，而在外用餐被客人認出來，總是想上前跟她聊星座話題，她坦言確實有點困擾，但她也不會拒絕，「通常聊兩句，他們就會心滿意足了」。有趣的是，她和黃河演對手戲，兩人剛好都是11月13日生，唐綺陽立刻專業表示：「靈感直覺都很強。」

由於劇集圍繞在日常的詭異經歷，初孟軒分享，曾看過「靈動」，高中時與同學一起親眼見到放在桌上的雞塊突然旋轉，當場嚇壞，但最後還是把雞塊吃掉。而有靈異體質的黃河，聽聞故事後笑說：「突然很想吃雞塊。」初孟軒突然一臉嚴肅直說：「我說的是真的！」

雷嘉汭則透露，4、5年前剛來台北時，住在台北火車站附近的青年旅舍，有一晚睡覺，突然感覺有人在扯她的頭髮，她被痛醒後，檢查附近都沒有會弄到頭髮的東西，這讓她覺得很詭異，也說：「到現在我都還沒解答出到底是誰拉的。」

金鐘新人李沐的單元和住戶有關，她表示有聽過樓上發出很規律的聲響，讓她連結到自己演出的劇情。此外，她日前被拍到與入圍本屆金曲新人的學霸歌手男友鄒序，在街頭甜蜜互動，是否有害羞？她卻喊很害怕，因對方拍攝角度就在她的正後方，但她卻完全沒有發現，事後嚇到哭的她說：「比較擔心自己警覺心不夠，太近了，真的有嚇到，花了好幾天消化（情緒）。」不過她沒跟男友討論此事，「也許他也有偷哭，我們就各自消化一下」。

「都市懼集」劇中演員黃冠智（右起）、竺定誼、初孟軒、黃河、曾博恩、唐綺陽、邵雨薇...
「都市懼集」劇中演員黃冠智（右起）、竺定誼、初孟軒、黃河、曾博恩、唐綺陽、邵雨薇、黃珮琪、李沐、雷嘉汭、盧以恩、林葦妮、主題曲演唱者JUD陳泳希。(記者王聰賢／攝影)
李沐。(記者王聰賢／攝影)
李沐。(記者王聰賢／攝影)

入圍

上一則

被爆懷孕才消失 蕭亞軒不忍發聲「要動4次手術」

下一則

遭爆要求脫衣試鏡？吳慷仁積怨柴智屏 邵雨薇曝實情

延伸閱讀

市府投資1.5億 升級公校食堂

市府投資1.5億 升級公校食堂
「繁花」上海黃河路拍攝地 7月27日開放 僅限夜場

「繁花」上海黃河路拍攝地 7月27日開放 僅限夜場
張艾嘉訪「辣味滿屋」 陳隨意：看她電影長大

張艾嘉訪「辣味滿屋」 陳隨意：看她電影長大
台裔媽發揮創意 貝果、雞塊當收涎餅

台裔媽發揮創意 貝果、雞塊當收涎餅

熱門新聞

「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權
煮飯前加一匙 什麼米都能煮出新鮮口感「更飽滿Q彈」

煮飯前加一匙 什麼米都能煮出新鮮口感「更飽滿Q彈」