用餐常被問星座 唐綺陽接戲演美食評論家「都是吃真的」
唐綺陽（國師）在「都市懼集」裡飾演刁鑽的美食評論家，8日出席首映，透露拍攝進食戲都是「吃真的」，吃了8小時還打包，笑稱：「演戲真的很不容易。」而戲外她是好客人，為故大家面子，大部分都會給5顆星，最少也會有4顆星，因此她笑說：「所以後來我不太相信評論。」
唐綺陽熱愛美食，對於環境、裝潢不是那麼在意，最在意的是美味，而在外用餐被客人認出來，總是想上前跟她聊星座話題，她坦言確實有點困擾，但她也不會拒絕，「通常聊兩句，他們就會心滿意足了」。有趣的是，她和黃河演對手戲，兩人剛好都是11月13日生，唐綺陽立刻專業表示：「靈感直覺都很強。」
由於劇集圍繞在日常的詭異經歷，初孟軒分享，曾看過「靈動」，高中時與同學一起親眼見到放在桌上的雞塊突然旋轉，當場嚇壞，但最後還是把雞塊吃掉。而有靈異體質的黃河，聽聞故事後笑說：「突然很想吃雞塊。」初孟軒突然一臉嚴肅直說：「我說的是真的！」
雷嘉汭則透露，4、5年前剛來台北時，住在台北火車站附近的青年旅舍，有一晚睡覺，突然感覺有人在扯她的頭髮，她被痛醒後，檢查附近都沒有會弄到頭髮的東西，這讓她覺得很詭異，也說：「到現在我都還沒解答出到底是誰拉的。」
金鐘新人李沐的單元和住戶有關，她表示有聽過樓上發出很規律的聲響，讓她連結到自己演出的劇情。此外，她日前被拍到與入圍本屆金曲新人的學霸歌手男友鄒序，在街頭甜蜜互動，是否有害羞？她卻喊很害怕，因對方拍攝角度就在她的正後方，但她卻完全沒有發現，事後嚇到哭的她說：「比較擔心自己警覺心不夠，太近了，真的有嚇到，花了好幾天消化（情緒）。」不過她沒跟男友討論此事，「也許他也有偷哭，我們就各自消化一下」。
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