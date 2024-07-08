用餐常被問星座 唐綺陽接戲演美食評論家「都是吃真的」

唐綺陽。(記者王聰賢／攝影)

唐綺陽（國師）在「都市懼集」裡飾演刁鑽的美食評論家，8日出席首映，透露拍攝進食戲都是「吃真的」，吃了8小時還打包，笑稱：「演戲真的很不容易。」而戲外她是好客人，為故大家面子，大部分都會給5顆星，最少也會有4顆星，因此她笑說：「所以後來我不太相信評論。」

唐綺陽熱愛美食，對於環境、裝潢不是那麼在意，最在意的是美味，而在外用餐被客人認出來，總是想上前跟她聊星座話題，她坦言確實有點困擾，但她也不會拒絕，「通常聊兩句，他們就會心滿意足了」。有趣的是，她和黃河演對手戲，兩人剛好都是11月13日生，唐綺陽立刻專業表示：「靈感直覺都很強。」

由於劇集圍繞在日常的詭異經歷，初孟軒分享，曾看過「靈動」，高中時與同學一起親眼見到放在桌上的雞塊突然旋轉，當場嚇壞，但最後還是把雞塊吃掉。而有靈異體質的黃河，聽聞故事後笑說：「突然很想吃雞塊。」初孟軒突然一臉嚴肅直說：「我說的是真的！」

雷嘉汭則透露，4、5年前剛來台北時，住在台北火車站附近的青年旅舍，有一晚睡覺，突然感覺有人在扯她的頭髮，她被痛醒後，檢查附近都沒有會弄到頭髮的東西，這讓她覺得很詭異，也說：「到現在我都還沒解答出到底是誰拉的。」